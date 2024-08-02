巴奧／鐵人游塞納河：感覺跟看到不應想太多的東西

巴黎奧運鐵人三項游泳項目比賽，在7月31日的比賽過程中，沒有選手在河裡嘔吐，賽後到目前也還沒有鐵人三項選手通報身體不適。（美聯社）

2024巴黎奧運 鐵人三項賽事的游泳部分選在塞納河舉行，卻引發很多關於水質的爭議，最後延到31日上午登場，目前看來沒有人出現身體不適，但一切還很難說；一位選手賽後受訪，談到跳進塞納河游泳滋味，「不像可口可樂 或雪碧」。

根據此前新聞與英國太陽報的報導，之前擔心連日大雨導致塞納河細菌含量升高，水質不宜游泳，鐵人三項賽前練習被迫取消，賽事也推遲，直到主辦單位7月31日宣布水質可安全游泳後，選手才終於按照計畫，在亞歷山大三世橋跳入塞納河競技。

儘管主辦單位開了綠燈，但比利時體育明星維梅倫（Jolien Vermeylen）對於河水狀況仍不太滿意。她在賽後接受VTM訪問時表示，「我喝了很多水，所以我們明天就知道我是否病了。當然，嘗起來不像可口可樂或雪碧」。

維梅倫表示，「我在橋下游泳的時候，感覺跟看到了我們不應該想太多的東西」。她還表示，「塞納河已經髒了一百年了，所以他們不能說運動員的安全是優先事項，那是胡說八道！」

維梅倫說，「現在只能希望不會有太多運動員生病」。

維梅倫解釋她賽後為了避免生病而採取的措施，「我吃了益生菌，喝了養樂多，沒辦法做更多了」。她說，「我有想過別喝水，但沒用。就像我想過別失誤，但也沒用」。維梅倫在女子鐵人三項排名第24。

綜合華爾街 日報與時代雜誌報導，比賽過程中，沒有選手在河裡嘔吐，賽後到目前也還沒有鐵人三項選手通報身體不適。金牌選手伯格朗（Cassandre Beaugrand）說，去年鐵人三項測試賽就在塞納河舉辦過，後來也沒有人生病，所以她倒不是很擔心。

美國選手萊德（Seth Rider）也希望自己不會有事，「因為我應該吞進了1公升左右吧」。萊德在比賽前曾受訪表示，為了增強自己的大腸桿菌的免疫力，他備戰奧運時就開始把自己暴露在細菌中，還說那是有科學驗證的，只要透過一些生活中的小事，「例如上完廁所不洗手」。

後來只拿到第29名的萊德又被訪問，他才澄清那只是個笑話，「但希望我真的能夠應付大腸桿菌啦，因為我覺得我可能喝到太多河水了」。