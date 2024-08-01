大型社死現場 中國奧運解說員與女友通話忘關麥 直播秀恩愛

解說時的張昊澤。（視頻截圖）

北京時間昨天凌晨，巴黎奧運 男足阿根廷vs烏克蘭 小組中場休息時，咪咕體育解說員張昊澤和女朋友「小寶」通電話卻忘記關麥，許多觀眾在直播間清楚地聽到了兩人甜蜜的對話內容。網友們紛紛調侃「恩愛但社死了」，「現在全國都知道你倆在一起6個月了」。張昊澤事後在評論區回覆「我受不了了」，並配上裂開流淚的表情包。

「奧運解說員與女友通話忘關麥」話題昨衝上微博 熱搜，截至今天中午為止，閱讀量超1.1億。據瀟湘晨報，這位叫張昊澤的解說員，是在奧運比賽中場休息時，給女友打電話，喊「小寶」，慶祝戀愛6個月，結果忘記關麥，秀恩愛現場被直播了。

「是不是阿姨在旁邊，所以你不敢說對不對？但實際上內心裡你也在說六個月快樂，對不對，那你心裡肯定在說，我才不喜歡你呢！你個小寶，讓我想起你藝考的時候…」張昊澤和女友的通話內容頓時直播全國，這一直播中的「小失誤」不僅引起了觀眾的哄然大笑，也在網路上迅速發酵，成為熱門話題。雖然聽的人有點小尷尬，但聽完還是覺得好甜。

事後，張昊澤本人在相關視頻評論區回覆「我受不了了」，並配上裂開流淚的表情包。

朋友曬出張昊澤在工作時的照片，他正低頭看手機，被解讀是「隨時隨地在給小寶回微信」。（取材自微博）

張昊澤的微博簡介顯示，他就讀於中國傳媒大學，是23級研究生，曾是「沸騰吧！解說員」世界盃季選手，在節目上備受「烏賊劉」劉語熙讚賞。

曾多次和張昊澤連麥解說的好友黎陽昨曬出二人聊天紀錄回應：「早知道能上熱搜，我就不提醒他了。」

網友各種反應都有，但都是覺得好玩的，送上祝福的。有人小抱怨：「為什麼我看個奧運也要被餵狗糧？」還有人點名其他「男友」看過來：「解說奧運比賽都有時間跟你煲電話粥，那些說沒空打電話的，自覺點！」有網友頑皮的調侃：「阿姨不在旁邊我不知道，但全球人民都在你這邊了」，「愛你的人，即使是在解說奧運都會打電話給你」。