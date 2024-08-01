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巴奧／奪牌渺茫、費用太高 越南沒轉播奧運

編譯中心╱綜合31日電
巴黎奧運賽事正進行，越南卻沒有任何單位轉播；圖為越南選手Thi Hue Pham 參加奧運女子單人雙槳賽艇四分之一決賽。 （美聯社）
巴黎奧運賽事正進行，越南卻沒有任何單位轉播；圖為越南選手Thi Hue Pham 參加奧運女子單人雙槳賽艇四分之一決賽。 （美聯社）

當全球多數民眾沉迷於巴黎奧運賽事時，越南卻沒有任何單位在轉播這場體育盛宴；業者表示，買不起轉播權是主因，且越南選手奪牌機會渺茫吸引不了廣告，才會沒單位願意轉播。

過去近一周以來，全球民眾時不時透過各種平台收看奧運賽事為自己國家的選手加油，但越南觀眾卻身處奧運平行時空。越南年輕人報報導，東南亞11個國家中，越南與寮國是唯二沒有巴黎奧運轉播權的國家。

越南一名電視台的代表表示，在談判轉播權過程中，最大困難就是費用愈來愈貴，但卻賣不了什麼廣告，即使像歐洲盃、世界盃這樣熱門的足球賽事，想靠廣告把轉播權費用賺回來都很辛苦，何況是較少人關心的奧運。

前幾年每逢大型賽事時，越南只要很晚取得轉播權或根本沒購買，觀眾在網路論壇上的反應往往很激動，然而今年當觀眾得知越南沒有巴黎奧運轉播權時，卻好像覺得稀鬆平常了。

越南今年共有16名選手參加巴黎奧運，截至發稿有五人已被淘汰，剩下11名選手繼續在羽球、射箭、田徑、游泳、舉重等八項運動賽事中和各國好手較量。

越南某電視台主管感嘆，很想買奧運的轉播權，「但太貴了，實在買不起」。這名主管表示，巴黎奧運的比賽時間都是在入夜之後到黎明，收看的人不像歐洲國家盃或世界盃那樣多，花大錢去買，怎麼把錢賺回來無解。沒有國家預算支持，「如果賺錢就有得吃，虧錢就得自己吞」。

另一名電視台代表指出，除了轉播權很貴，越南無所不在的侵權行為也讓各單位傷透腦筋。「一家公司花了數千萬美元買轉播權，一播出就被盜走，造成轉播單位巨大的損失」。

36歲的越南民眾阮文君認為，可以轉播巴黎奧運很好，不能轉播也沒關係，當然有一點可惜，尤其是和區域內其他國家一比。但必須承認，就算有奧運可以看，也是看其他國家選手比賽而已。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 越南 世界盃

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