巴奧／連2屆男女金牌 日本為何能成為「滑板大國」？

滑板在東京奧運列為比賽項目後，兩屆奧運街式滑板男女金牌都由日本人包辦；圖為日本滑板王子堀米雄斗，在巴黎奧運衛冕男子街式滑板金牌。（美聯社）

說到滑板就會想到發源地美國，然而自從滑板在東京奧運 列為比賽項目以來，兩屆奧運的街式滑板男女金牌都牢牢掌握在日本 人手中，日本究竟如何成為如今的滑板強國，日本教練認為，關鍵在於針對比賽的目標性訓練。

上屆東京奧運金牌得主、日本25歲滑板好手堀米雄斗在巴黎奧運 男子滑板街式賽決賽最後關鍵時刻上演逆轉戲碼，連霸金牌。女子賽事方面沒有那麼戲劇性，由還在就讀國中三年級的14歲選手吉澤戀奪得，銀牌也是由日本的赤間凜音拿下。

光是在街式滑板項目，日本就拿下2金1銀，成績輝煌。上屆東京奧運，日本同樣包辦男女金牌，向全世界展現身為「滑板大國」的地位。

為何日本會變得如此強大，日本國家隊教練早川大輔分析，那是因為比起偏重娛樂的海外街頭滑板，日本選手的訓練方式更針對比賽，相當有目標性，「日本的滑板不是沒有樂趣，但是為了贏得比賽需要做什麼、應該做什麼，我們的選手更意識到這些」。

體育文化新聞網站THE ANSWER報導，目前在街式滑板項目當中，不論男女，世界排名前五當中都有四名是日本人。雖然巴黎奧運只是滑板作為正式比賽項目的第二屆奧運，但日本選手的雄厚實力已經給人留下深刻印象，遠遠超越滑板的發源國美國。

另外，在公園滑板項目當中，女子世界排名前六，也有四人是日本人。上屆金牌由日本的四十住櫻拿下，這屆奧運拿獎牌應該也不在話下。

日本國家隊教練西川隆表示，在日本要成為滑板國家選手，和柔道一樣競爭激烈。這次的女子街式滑板參賽資格，甚至連上屆金牌西矢椛都沒有拿到。堀米雄斗也是在6月的最後一輪預賽搶到門票。他說，「真的是很驚險，直到最後一刻我都不知道是否能參賽。」

此外，日本國內練習環境的完善也起到重要作用。根據NPO法人日本滑板公園協會調查，截至2024年5月，全日本設置的公共滑板公園共有475個，相較於2021年東京奧運舉辦時的243個大幅增加。