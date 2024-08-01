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巴奧／連2屆男女金牌 日本為何能成為「滑板大國」？

編譯中心╱綜合31日電
滑板在東京奧運列為比賽項目後，兩屆奧運街式滑板男女金牌都由日本人包辦；圖為日本滑板王子堀米雄斗，在巴黎奧運衛冕男子街式滑板金牌。（美聯社）
滑板在東京奧運列為比賽項目後，兩屆奧運街式滑板男女金牌都由日本人包辦；圖為日本滑板王子堀米雄斗，在巴黎奧運衛冕男子街式滑板金牌。（美聯社）

說到滑板就會想到發源地美國，然而自從滑板在東京奧運列為比賽項目以來，兩屆奧運的街式滑板男女金牌都牢牢掌握在日本人手中，日本究竟如何成為如今的滑板強國，日本教練認為，關鍵在於針對比賽的目標性訓練。

上屆東京奧運金牌得主、日本25歲滑板好手堀米雄斗在巴黎奧運男子滑板街式賽決賽最後關鍵時刻上演逆轉戲碼，連霸金牌。女子賽事方面沒有那麼戲劇性，由還在就讀國中三年級的14歲選手吉澤戀奪得，銀牌也是由日本的赤間凜音拿下。

光是在街式滑板項目，日本就拿下2金1銀，成績輝煌。上屆東京奧運，日本同樣包辦男女金牌，向全世界展現身為「滑板大國」的地位。

為何日本會變得如此強大，日本國家隊教練早川大輔分析，那是因為比起偏重娛樂的海外街頭滑板，日本選手的訓練方式更針對比賽，相當有目標性，「日本的滑板不是沒有樂趣，但是為了贏得比賽需要做什麼、應該做什麼，我們的選手更意識到這些」。

體育文化新聞網站THE ANSWER報導，目前在街式滑板項目當中，不論男女，世界排名前五當中都有四名是日本人。雖然巴黎奧運只是滑板作為正式比賽項目的第二屆奧運，但日本選手的雄厚實力已經給人留下深刻印象，遠遠超越滑板的發源國美國。

另外，在公園滑板項目當中，女子世界排名前六，也有四人是日本人。上屆金牌由日本的四十住櫻拿下，這屆奧運拿獎牌應該也不在話下。

日本國家隊教練西川隆表示，在日本要成為滑板國家選手，和柔道一樣競爭激烈。這次的女子街式滑板參賽資格，甚至連上屆金牌西矢椛都沒有拿到。堀米雄斗也是在6月的最後一輪預賽搶到門票。他說，「真的是很驚險，直到最後一刻我都不知道是否能參賽。」

此外，日本國內練習環境的完善也起到重要作用。根據NPO法人日本滑板公園協會調查，截至2024年5月，全日本設置的公共滑板公園共有475個，相較於2021年東京奧運舉辦時的243個大幅增加。

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