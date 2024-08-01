巴奧／桌球混雙兩韓奪牌 頒獎台同框照罕見團結

南韓選手林鍾勳(Lim Jong-hoon)在頒獎儀式上，為奪金的中國隊、拿下銀牌的北韓隊、以及銅牌的南韓隊拍下一張團體照。（路透）

北韓 與南韓 的桌球選手在巴黎奧運 混雙項目分別奪下銀牌與銅牌，奪牌好手在頒獎台上合影的自拍照今天在南韓瘋傳，被譽為兩韓罕見展現團結的時刻。

擁有核武的北韓今年稍早宣布南韓是頭號敵人，兩國的緊張關係也升至數年來最高點。

然而，巴黎奧運桌球混雙比賽30日落幕，最終中國組合王楚欽、孫穎莎奪金牌，北韓李正植、金琴英摘銀牌，南韓林鍾勳、申裕斌獲銅牌，林鍾勳在頒獎典禮結束後替大家拍了一張團體照，選手們一起自拍，出現「南北韓同框」的歷史性畫面。

而全場最開心就是27歲的林鍾勳，因為奧運奪牌所以他不用服兵役。根據南韓規定，奧運獲得獎牌就可以免役，林鍾勳原本8月19日要入伍，昨天贏得比賽後，他向觀眾比出「致敬」手勢，報告退伍。

「華盛頓郵報」報導，等到獎牌掛到六名選手的脖子上後，林鍾勳示意大家一起自拍，他站在另外五名選手前面，高舉手機相機，試圖讓每個人都入鏡，之後調整到另一個角度，讓三名女選手站在他後面，另兩名男選手站在最後。

接著，北韓組合李正植與金琴英和南韓選手申裕斌以及勇奪金牌的中國搭檔王楚欽、孫穎莎都對著林鍾勳的三星（Samsung）手機微笑。

韓國「中央日報」說：「一張拍到兩韓國旗與一支三星手機的自拍照。」

這是北韓自2016年來首度登上奧運頒獎台。受到新冠疫情影響，他們沒有派出運動員參加東京奧運。

頒獎儀式結束後，林鍾勳向南韓媒體表示：「當大會宣布他們是銀牌得主時，我向他們表示祝賀。」南韓電視台一再播放兩韓選手自拍的影片，許多評論員反思這個罕見團結時刻的重要性。一名播報員說：「這才是真正的奧運精神。」