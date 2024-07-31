巴奧／J.K.羅琳突發文質疑台灣拳后林郁婷性別 百萬網友熱議

JK羅琳。（路透資料照片）

「台灣拳后」林郁婷是巴黎奧運 女子57公斤級頭號種子，將於8月2日迎來首戰，由於和阿爾及利亞選手凱莉夫（Imane Khelif）都曾在2023年捲入性別檢測風波，但今年國際奧會已發文證實均符合比賽資格和參賽規定，沒想到向來關注性別議題的「哈利波特 」作者J.K.羅琳發文，轉載「衛報」報導，也質疑林郁婷性別，更發文認定「怎樣才能結束這種瘋狂？」、「這是在扼殺女性拳擊手」。

羅琳向來堅持跨性別者與天生性徵定義性別的人們，不可混為一談，就算透過手術變為女性的人，仍不覺得她們是女性。她在社群網站X平台上轉發了一則英國國民保健署發起的性別健康調查報告，裡面提到孩童們因為關於藥物干預性別轉換的治療僅有非常弱的證據，感到失望。在目前，還無法確定是否可能在成年期間對他們造成任何影響的情況下，貿然給予年輕人徹底改變人生的變性療程，其實並不正確。

雖然林郁婷的性別爭議曾引起討論，杭州亞運金牌戰前，哈薩克 更曾向大會抗議林郁婷性別爭議，但中華代表團準備好相關醫療紀錄，讓哈薩克抗議失敗。