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巴奧／指揮法國觀眾用中文為中國「加油」 江西男登熱搜暴紅

中國新聞組／綜合報導
巴黎奧運觀眾席上，一名黑衣男子指揮法國小夥子為中國加油，登上熱搜。(視頻截圖)
巴黎奧運觀眾席上，一名黑衣男子指揮法國小夥子為中國加油，登上熱搜。(視頻截圖)

巴黎奧運場上運動員火力全開，場外加油的觀眾陣仗也不小，在乒乓球混雙準決賽進行中時，觀眾席上一群法國小夥子用中文喊「加油」的聲音，引起眾人注意，而他們的正前方有一名穿著黑衣的中國男子揮動雙手「指揮」，視頻在社交平台上廣為流傳，「中國大哥看台『指揮』法國小夥為中國加油」登上熱搜，網友直呼「太給力了」。

來源：YouTube

極目新聞報導，在網路上暴紅的「黑衣大哥」是一名來自江西的袁姓男子，當他接受訪問時聲音嘶啞，因為前一天喊了一個晚上，聲帶還沒恢復過來。

奧運期間，袁先生正巧在巴黎，便買了票到現場助威。他說，這場混雙打得很激烈，第一節有點落後，他有些著急。這時候，看台上一群身穿藍色衣服的法國小夥引起了他的注意。

「他們都在喊『China、China』」，袁先生說，「外國人替我們加油，我當然挺感動的。但是他們聲音不整齊，零零散散的。」於是袁先生走過去，雖然他不會英語，也不會法語，但他發現隊伍裡有個中國人。他立即通過對方翻譯傳遞信息：「我喊『中國隊』，你們喊『加油』我雙手往上，你們就站起來！雙手往下，你們就坐下！」

袁先生說，這群小夥子很給力，也十分聽從他指揮。到了最後，他已經不需要通過翻譯，手勢替代了交流。他們愈來愈有默契，法國小夥們在他的指揮下，竭盡全力為中國加油。

另一名觀眾咖啡豆（網名），在現場目睹了整個過程。她說：「中國觀眾特別多，一直在喊中國加油，法國人聽到我們喊加油，就自發一起喊，然後他們喊得很單一，黑衣大哥就教他們喊，還在前面指揮，儀式感滿滿。」、「感覺算是一種另類的文化輸出了。」

網友笑稱這是巴黎奧運上最接地氣的吶喊助威，袁先生的妻子隔天在中國刷到了丈夫的視頻，更立即發來大大的讚：「太給力了！」

奧運期間，袁先生正巧在巴黎，便買了票到現場助威。（取材自極目新聞）
奧運期間，袁先生正巧在巴黎，便買了票到現場助威。（取材自極目新聞）

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