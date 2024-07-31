巴奧／盤點本屆中國裁判：跳水女王郭晶晶換身分 點讚中跳水首金

中國跳水女王郭晶晶在巴黎奧運擔任跳水裁判長。(新華社)

在巴黎奧運 跳水女子雙人三米板比賽中，中國組合陳藝文、昌雅妮拿下金牌。場外同樣受到關注的是，以裁判長身分現身的郭晶晶，為兩人點讚；而在本屆奧運上，更不乏中國裁判的身影。

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澎湃新聞報導，郭晶晶7歲時開始練習跳水，15歲時第一次登上奧運舞台，從2004年雅典奧運、2008年北京奧運都能見到她精采的表現，更有「跳水女王」的稱號。在郭晶晶23年的運動生涯中，共獲得了77枚金牌、14枚銀牌和4枚銅牌，更在此次巴黎奧運擔任跳水裁判長，確保比賽公正性。

除此之外，作為中國乒壇歷史上第一位，也是中國乒壇目前唯一同時具備國際級裁判長和國際金牌裁判兩項資格的裁判界專家，朱玲開啟了自己第一次奧運之旅。

從乒乓球運動員到大學老師，再到奧運裁判員，朱玲的人生始終與乒乓球密切相關。2023年5月，朱玲成功晉升為國際金牌裁判。彼時，全世界只有20名國際金牌裁判。隨後經過層層選拔，朱玲成為巴黎奧運20名乒乓球裁判員中唯一的中國裁判。

經過層層選拔，朱玲成為巴黎奧運20名乒乓球裁判員中唯一的中國裁判。（取材自澎湃新聞）

原中國女排名將王子淩也出任本屆巴黎奧運裁判。據工人日報報導，巴黎奧運將有18名來自各國的排球裁判執裁，包括1名挑戰裁判、5名女裁判和另外12名男裁判。王子淩成為執哨的5名女裁判之一，也是中國排協入圍 的唯一裁判。王子淩曾是女排國家隊球員，曾隨郎平獲得1996年亞特蘭大 奧運女排比賽的銀牌。王子淩在今年的世界男、女排聯賽中也有執法經歷。

原中國女排名將王子淩也出任本屆巴黎奧運裁判。（取材自新福建）

另外，在本屆奧運柔道項目的比賽中，則有張光玥擔任執裁工作，她是中國首位柔道專業女性奧運裁判員。

她在運動員退役之後的第二年，就拿到了一級裁判證書，2006年取得國家級裁判員證書。2008年北京奧運，英語水平出眾的她擔當了奧組委技術官員服務主管。

張光玥透露，以裁判身分進入巴黎奧運，並沒有那麽容易。很多運動項目都會以積分的形式來計算和列出運動員的世界排名，而在柔道項目中，裁判也同樣有這樣的世界排名。每一次國際賽場執裁的表現都會由裁判監督打分，只有積分排名位於前列的裁判，才有機會站上奧運賽場。

張光玥是中國首位柔道專業女性奧運裁判員。（取材自上海體育）