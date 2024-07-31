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巴奧／法40℃熱爆 選手整隊搬到飯店 餐點6成素食挨轟

編譯中心／綜合30日電
法國巴黎奧運期間氣溫高達攝氏35度，30日熱浪襲來，人們在艾菲爾鐵塔附近用風扇降溫。（歐新社）
法國巴黎奧運期間氣溫高達攝氏35度，30日熱浪襲來，人們在艾菲爾鐵塔附近用風扇降溫。（歐新社）

巴黎奧運才經歷開幕式大雨滂沱，現在卻面臨熱浪來襲，法國氣象局對多數地區發布熱浪警告，巴黎及周邊地區的氣溫預計將升至攝氏35度以上，而法國南部還可能飆至40度；由於選手村沒有裝冷氣，有些選手熱到受不了，整隊搬到飯店住。

此外，選手村提供上萬名選手的餐點，六成竟是純素料理，也就是無肉、無奶、無蛋的素食料理另一個讓選手怨聲載道的，就是飲食，這讓需要攝取大量的蛋白質的選手們怨聲載道。

隨著法國中部和南部部分地區最近幾天的氣溫動輒高達攝氏40度，在這些地區城市舉行的奧運賽事也受到強烈熱浪影響。美聯社報導，舉辦足球和帆船等奧運比賽的地中海城市馬賽，在星期一就出現攝氏40度的高溫，而且還會持續一段時間。

由於巴黎奧委會標榜環境友善與減少碳足跡，所以選手村沒有空調與冷氣，這使得各國代表隊需要自想方法避熱，有些國家隊選擇自己攜帶行動式冷氣機，有些隊伍帶來冷卻型地墊和隔熱材料，有的則整隊搬到飯店住；美加、日本、澳洲等國超前部署，自行攜帶空調到巴黎 。

巴黎奧運發言人戴侃表示：「我們提供他們（選手）機會，可以租臨時的空調。」

為了讓選手與觀賽的遊客降溫，巴黎地區的火車和地鐵營運商安裝相當多的撒水噴霧器，為支應這些散熱用水，巴黎與周邊地區有250 萬個水櫃。

許多運動員表示，在訓練過程中，高溫天氣也不少見，覺得可以忍受，德國馬術項目女騎手克拉耶夫斯基 (Julia Krajewski)說：「說實話，我自己是還好，觀眾可能比較怕熱。」

塞爾維亞網球名將約克維奇(Novak Djokovic)就不喜歡大熱天，他說「現在球場非常熱，巴黎的天氣實在難預測。」美國網球運動員可可·高夫("Coco" Gauff)也表示，「感覺還好，就像在佛羅里達州打球一樣」。

在法國南部，美國風帆衝浪運動員斯塔特 (Dominique Stater)比賽後穿著一件裝滿冰袋的背心，他說：「天氣非常熱，比邁阿密還要熱。」

然而空調不是選手唯一面臨的問題；每天提供的餐點有六成都是純素料理，也就是無肉無奶無蛋的料理，無法滿足運動員大量蛋白質的需求，可能影響選手表現。

為了讓選手得到充足的營養，英國派廚師到巴黎，為英國隊料理三餐，其他國家沒有專屬主廚，就只能到餐廳外帶回選手村吃。巴黎奧委會為了平息抱怨，亡羊補牢，趕快加購大量的紅肉和700公斤的雞蛋，讓選手吃飽，以免因為營養攝取不足，影響場上表現。

澳洲電視台記者表示，「澳洲重量級拳賽即將登場，選手想要吃羊排， 但每人限兩塊選手來的時候是重量級，可能回去的時候變成中量級。」

法國巴黎奧運期間氣溫高達攝氏35度，30日熱浪襲來，人們在艾菲爾鐵塔附近使用噴泉...
法國巴黎奧運期間氣溫高達攝氏35度，30日熱浪襲來，人們在艾菲爾鐵塔附近使用噴泉和灑水裝置降溫。（歐新社）

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