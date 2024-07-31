巴奧／埃及26歲劍手懷胎7月上陣 賽後才在IG自曝

埃及擊劍女子選手哈菲茲拿下個人奧運首勝，但止步16強，她自曝已懷有7個月身孕，宣布懷孕消息是為「展現埃及女性的力量和堅毅」。（路透）

埃及擊劍女子選手哈菲茲（Nada Hafez）29日在女子軍刀比賽拿下個人奧運首勝，但止步16強，隨後她在社群媒體 Instagram自曝已懷有7個月身孕，並稱「場上其實有3人」。

路透報導，26歲的哈菲茲今年第3次參加奧運，她在女子軍刀比賽以15比13，打敗世界排名第10的美國選手塔達柯夫斯基（Elizabeth Tartakovsky），後以7比15敗給南韓 選手全河英（Jeon Hayoung，音譯），止步16強。

哈菲茲賽後表示，她不僅為自己的表現感到驕傲，也對帶孕參賽感到自豪。她在Instagram上寫道：「你們看到有2位選手在台上，其實是有3個人！有我自己、我的競爭對手，以及我尚未出生的小寶寶。」

哈菲茲寫說：「我寫這則貼文是想表達，我對自己取得16強席位感到驕傲…這屆奧運有所不同。當了3次奧運運動員，這次帶了一個小奧運選手（她的寶寶）！」

哈菲茲在學醫的同時堅持運動生涯，花了7年才在開羅大學畢業，她曾參加2016里約奧運和2021東京奧運 ，她表示，宣布懷孕消息是為「展現埃及女性的力量和堅毅」。她還說：「孕期歷經的起起伏伏很艱難，必須努力維持生活和運動間的平衡極其費力，但這很值得。」