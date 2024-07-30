巴奧／拜爾絲體操服用了9929顆施華洛奇水晶 紀念美體操隊1996首奪金

巴黎奧運上美國女子體操隊奪下團體金牌，身上的閃亮體操服使用了9929顆施華洛奇(Swarovski)水晶。(路透)

美國女子奧運 體操隊30日奪下團體金牌，其中名將拜爾絲 (Simone Biles)復出，表現精彩，但她閃亮的體操服更蘊藏不為人知的細節，媒體細心觀察發現，她與隊友在精心設計的每件體操服上使用了9929顆施華洛奇(Swarovski)水晶，閃閃動人之外，更為紀念1996年首度替美國奪得奧運女子體操金牌的前輩。

每日郵報(Daily Mail)報導，7月稍早的時候，拜爾絲才見著這件由施華洛奇生產的體操服，她與隊友李蘇妮(Sunisa Lee)一同看到展示出來的體操服時不禁驚呼太美了，「真是超殺的！」

美國體操名將拜爾絲。(路透)

這件體操服向1996年美國女子體操隊致敬；1996年隊伍首次在奧運全能體操項目，替美國奪下金牌。能獲勝很大部分要歸功凱莉‧施楚格(Kerri Strug)跳馬項目令人銘記難忘的表現，當時她腳踝嚴重受傷，但落地時仍驚人地平穩。1996年女子體操隊被套用經典電影名稱，暱稱為「豪勇七蛟龍」(Magnificent Seven)。當時她們體操服上用了國旗的藍白星星。

拜爾絲帶領的今年奧運女子體操隊比賽服上也有藍星，就是向1996年前輩們致敬。設計公司為GK Elite。與1996年隊伍不同的是今年服裝上主打9929顆施華洛奇不同款水晶，打磨成鑽石形狀，發出最亮光芒。1996年體操隊服裝則沒有閃亮物。

美國女子奧運體操隊李蘇妮。(新華社)

「商業內幕」(Business Insider)由GK Elite首席設計師狄亞茲(Jeanne Diaz)得知，拜爾絲的體操服零售價大約5000元。

拜爾絲她們的體操服使用特製絲線、數千顆水晶，但GK Elite在自己官網出售普及版給大人小孩，每件只要89.99元。