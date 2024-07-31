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巴奧／體操「半場開香檳」 「吊環王」陳一冰道歉

中國新聞組／北京31日電

巴黎奧運爭議話題近日頻頻出現，網友對紅人言論「審核」愈加嚴格，前體操奧運冠軍「吊環王」陳一冰30日提前慶祝中國體操奪金，卻遭日本逆轉「打臉」，遭砲轟後道歉。另外，微博針對奧運期間出現的各類不文明觀賽行為及違規行為開展專項治理，炒CP、罵運動員統統違規，已清理1.4萬條內容。

有港媒報導，中國在本屆奧運男子體操團體決賽對陣日本，前五輪保持領先。期間，日本名將橋本大輝從鞍馬跌落僅獲13.1分，陳一冰發帖稱「提前祝賀中國體操男團奪冠」。有網友當時回應說慶祝為時尚早，作為體操權威的陳一冰反駁稱，「從橋本掉下鞍馬到劉洋吊環15.5分就決出勝負了，高手過招只須一瞬間」，自己的預測來自「專業」。

中國隊帶著3.2分的巨大優勢進入最後一輪，蘇煒德兩次脫手從單槓跌落地下，僅以11.6分完成該項目，之後登場的張博恒拿下全場最高分也無力回天，中國隊最終輸0.5分，將金牌拱手於日本隊，也讓日本金牌總數暫時力壓中國升上榜首。

陳一冰被猛烈批評「專業不足」，話題「陳一冰半場開香檳」30日衝上微博熱搜榜，陳一冰急急刪除此前的帖文，並道歉稱「是我沒等到競技體育出結果的最後時刻把話說早了，這種逆轉我確實沒想到，我很抱歉」。

另據本報系聯合報報導，「微博管理員」 30日發布消息表示，針對奧運期間出現的各類不文明觀賽行為及違規行為開展專項治理。截至目前已清理1.4萬條違規內容，並對1100多個違規帳號予以禁言或永久禁言的處置。

公告表示，四項典型違規類型，包括因對運動員比賽表現、教練安排等不滿，發布攻擊運動員、教練員的違規言論；因對賽事解說詞不滿，發布針對賽事解說、評論員的不友善言論；過度關注運動員私生活，發布炒作運動員緋聞、CP等違規言論；因支持運動員不同，參與、煽動群體間互撕對立。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 日本 微博

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