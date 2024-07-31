巴奧／體操「半場開香檳」 「吊環王」陳一冰道歉

巴黎奧運 爭議話題近日頻頻出現，網友對紅人言論「審核」愈加嚴格，前體操奧運冠軍「吊環王」陳一冰30日提前慶祝中國體操奪金，卻遭日本 逆轉「打臉」，遭砲轟後道歉。另外，微博 針對奧運期間出現的各類不文明觀賽行為及違規行為開展專項治理，炒CP、罵運動員統統違規，已清理1.4萬條內容。

有港媒報導，中國在本屆奧運男子體操團體決賽對陣日本，前五輪保持領先。期間，日本名將橋本大輝從鞍馬跌落僅獲13.1分，陳一冰發帖稱「提前祝賀中國體操男團奪冠」。有網友當時回應說慶祝為時尚早，作為體操權威的陳一冰反駁稱，「從橋本掉下鞍馬到劉洋吊環15.5分就決出勝負了，高手過招只須一瞬間」，自己的預測來自「專業」。

中國隊帶著3.2分的巨大優勢進入最後一輪，蘇煒德兩次脫手從單槓跌落地下，僅以11.6分完成該項目，之後登場的張博恒拿下全場最高分也無力回天，中國隊最終輸0.5分，將金牌拱手於日本隊，也讓日本金牌總數暫時力壓中國升上榜首。

陳一冰被猛烈批評「專業不足」，話題「陳一冰半場開香檳」30日衝上微博熱搜榜，陳一冰急急刪除此前的帖文，並道歉稱「是我沒等到競技體育出結果的最後時刻把話說早了，這種逆轉我確實沒想到，我很抱歉」。

另據本報系聯合報報導，「微博管理員」 30日發布消息表示，針對奧運期間出現的各類不文明觀賽行為及違規行為開展專項治理。截至目前已清理1.4萬條違規內容，並對1100多個違規帳號予以禁言或永久禁言的處置。

公告表示，四項典型違規類型，包括因對運動員比賽表現、教練安排等不滿，發布攻擊運動員、教練員的違規言論；因對賽事解說詞不滿，發布針對賽事解說、評論員的不友善言論；過度關注運動員私生活，發布炒作運動員緋聞、CP等違規言論；因支持運動員不同，參與、煽動群體間互撕對立。