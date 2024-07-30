巴奧／香港擊劍為何那麼厲害？除了逆境大心臟 還有3個原因

張家朗拿下最後一分後，摘下面罩慶祝。(中通社)

香港 在巴黎奧運 至今拿到的兩面金牌，均來自擊劍：女子重劍江旻憓奪首金、男子花劍張家朗衛冕。歷史上香港奪得的4枚奧運金牌，有3枚由劍手帶回家。起源於中世紀文藝復興時期的歐洲，現代擊劍運動何以在東方之珠閃耀榮光？

江旻憓在巴黎大皇宮戰勝法國對手，有網友形容這塊金牌含金量如同「法國人在北京奧運贏得乒乓球冠軍」，足以印證這項運動在歐洲的流行。張家朗的衛冕之路，兩次苦戰面對的也都是歐洲對手。

香港選手江旻憓。(新華社)

港府 資源打造菁英選手

香港擊劍選手得以閃耀巴黎，首先歸功於特區政府近年來對體育精英化、專業化、普及化的資源投入。「名師出高徒」，據上屆帶團的貝鈞奇表示，特區政府投入資源聘請外教打造精英選手，江的羅馬尼亞教練和張的法國教練都是擊劍界名宿，無論在技術、心理輔導方面都給予選手極大支持。

亞洲劍擊學院（香港）運營總監、教練梁倩瑩表示，除了選手對這個項目的熱愛，總教練在教練人選的選拔對於成績很重要，因為每個選手打法不一樣，在世界各地尋找教練，要看是否適合香港選手的體質和能力。

此外，擊劍雖然不似羽毛球、乒乓球等在東亞地區那般普及，但在中西文化交匯的香港則有一定的歷史和基礎。早在上個世紀50年代，香港便已成立業餘劍擊總會，更成為國際劍擊協會會員。

中產家庭願意讓孩子學

一段時間以來，香港中產以上家庭更願意讓孩子學習擊劍這項有「格調」的運動，很多名校都會組織擊劍校隊吸引學生入讀，持續至今天的校際劍擊比賽始於1960年，讓擊劍在年輕人群體更為普及化。

香港擊劍隊在1978年亞運取得殿軍，當時仍是比較業餘的階段，成績已經不俗。發展至今，香港的男女劍手都進入世界排名前十。

7月29日，女子個人重劍金牌得主香港選手江旻憓與觀眾互動。(新華社)

張家朗東奧奪金帶風潮

香港擊劍一個較大的改變熱潮，是上屆東京奧運張家朗奪冠帶來的。他的奪冠，讓香港大眾突然間更廣泛認識這個奧運項目，特別是讓很多小朋友認識、喜歡上這個項目。

香港大多數擊劍館，6堂課約在2000港元，並贈送價值1000港元的器材。這個價格在各種興趣班中，並不算最昂貴，入門友好。

對於東亞人來說，擊劍固然需要特別的身體條件，但香港人的應變能力，可能也是發展擊劍運動的先天優勢。而在眾多選手中，江的東方禪學心境、張的逆境大心臟，也都是個人在競技場的決勝秘訣。