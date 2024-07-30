巴奧／選手村餐廳惹民怨：英國吃到未煮熟的肉、德國抱怨排隊太長

7月22日，國際奧委會主席巴赫（前）品嘗奧運村內的食物。(新華社)

據美國「商業內幕」網站29日報導，雖然法國素有「美食聖地」的美譽，但包括英國和德國 在內的多支奧運參賽隊都抱怨巴黎奧運 的食物供應不盡如人意。

英國《泰晤士報》25日曾報導，英國選手拒絕前往巴黎奧運村的餐廳，理由是食物短缺，而且吃到的都是未煮熟的肉，為此英國方面專門加派一名廚師前往巴黎，為英國隊選手提供餐飲。

報導稱，巴黎奧組委曾表示有米其林星級廚師為奧運村選手提供一流的餐飲服務，但事實證明情況並非如此：雞蛋 和烤雞是限量供應的，排隊需要很長的時間，熱門菜餚短缺。因此，英國選手寧願在英國隊租用的休憩中心用膳兼外賣，也不願回奧運村吃飯。

德國選手同樣抱怨奧運村提供的食物。

據德新社報導，德國男子曲棍球隊抨擊了奧運村的「災難性」餐飲，稱他們不得不排很長時間的隊，因為提供的食物不夠，而且質量很差。球員魯爾說，「至少可以說，餐飲是一場災難。排隊的時間非常長，而窗口卻很少。而且食物的質量也不是特別好。」隊長格拉姆布施稱，「基本上，這需要很長時間，因為他們在高峰時段完全不堪重負。而且飯菜的質量和數量都不好，因為同時來的人實在太多了。」

《華爾街日報》日前援引挪威代表團團長托雷·奧弗雷勃的話稱，雖然餐飲狀況正在改善，但並沒有完全達到挪威的高標準。他說，「數量已經不再是問題……人們對品質有些意見。」

一些選手還在社交媒體上表達了他們的擔憂。據路透報導，巴黎奧組委正在迅速對這些不滿作出反應。巴黎奧組委總幹事托布瓦承認，「我們不得不做出一些調整」，包括增加動物蛋白——「700公斤雞蛋和一噸肉」。

此外，選手在奧運村也睡不好。巴黎奧運標榜綠能、環保，奧運村採用紙板床，瓦楞紙床架放上聚乙烯床墊，精簡設計減少更多碳排放量。然而，選手顯然不埋單，更不用說最高溫都有攝氏30度的巴黎，房間沒冷氣只靠地下管道冷卻系統，降溫效果甚微，英國、德國、日本等國家，乾脆自費幫選手準備移動式冷氣，在輿論壓力下，巴黎奧組委連忙訂購2500台冷氣機。