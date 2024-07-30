巴奧／慶張家朗奪金 香港商家花式優惠：名字有「張」就半價
香港擊劍運動員張家朗於巴黎奧運29日男子個人花劍賽事中，為港隊勇奪金牌。香港各大商家30日推出花樣優惠活動，爭相慶賀港隊於奧運中首創歷史。
名字裡帶「張」「家」「朗」其中任一字即享晚市半價？香港川菜「十二味」30日推出快閃活動，慶賀張家朗衛冕冠軍。市民遊客於當日晚市在香港全線「十二味」門店埋單時，只需出示有效證件，便可享五折優惠。
市民張先生笑說，這也是「張家人的驕傲」，有朋友看到活動後還迅速喊其約飯，張先生認為這正是同看比賽的好時機。
元氣壽司、鴻福堂、肯德基等商家，亦推出優惠，內容包括菜品八折或限時優惠、買一送一、金額滿減、贈送優惠券等，與全港市民同樂。其中，元氣壽司推出海鮮類壽司八折優惠；30日及31日，鴻福堂鮮製涼茶、龜苓膏及自家湯系列正價購買可享買一送一；外賣平台Deliveroo則有滿120港元減40港元等活動。
除餐飲業外，香港快運亦慶賀港隊再度獲獎。香港快運表示，推出逾1萬個低至1港元的「輕便飛」單程票名額，航點包括台北、台中及高雄，名額「手快有手慢無」。
自1996年奪得首枚滑浪風帆金牌以來，港隊已在奧運累計獲得4金3銀5銅，其中有兩枚金牌更是於今屆奧運獲得，由張家朗和江旻憓拿下，占據港隊獲金牌數目的「半壁江山」。
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