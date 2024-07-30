我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／美國女籃32年沒輸過 首戰痛擊日本 豪奪56連勝

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

巴奧／以為中國贏定了 前體操名將提前慶祝…慘遭日本逆轉被罵爆

中央社／東京30日專電
巴黎奧運會體操男子團體決賽，由鄒敬園、張博恒、劉洋、肖若騰、蘇煒德組成的中國隊獲得銀牌。(中新社)
巴黎奧運會體操男子團體決賽，由鄒敬園、張博恒、劉洋、肖若騰、蘇煒德組成的中國隊獲得銀牌。(中新社)

日本體操男團29日在巴黎奧運逆襲，以0.532分差距驚險奪金，讓稱霸體操多年的中國隊飲恨吞銀。中國隊蘇煒德2次掉槓失誤，讓日本在最後的單槓項目上演大逆轉，令不少日本網友對他深感同情。

中國體操名將陳一冰在結果未確定前，提前在微博曬出金牌照片，說要「慶祝中國體操男團12年後再次回歸NO.1」，還說「好多人問我還沒比完…怎麼就奪冠了。從橋本鞍馬掉下，到吊環劉洋的15.5就決出勝負了，高手過招只需一瞬間」。

結果陳一冰慶祝完沒多久，中國隊就慘遭日本隊逆轉。陳一冰遭到中國網友炎上，被罵「半場開香檳」。他隨後把兩則貼文刪除，並發布道歉文稱：「對不起，大家都來罵我吧，是我沒等到競技體育出結果的最後時刻把話說早了，這種逆轉我確實沒想到，我很抱歉。」

中國體操名將陳一冰提前慶祝奪金被網友罵翻。（取材自微博）
中國體操名將陳一冰提前慶祝奪金被網友罵翻。（取材自微博）

蘇煒德在單槓項目兩度掉槓失誤，最後只拿到11.6分，距離決賽選手該有的14分左右水準差距甚遠。中國隊最後僅以0.532分差距落敗，他的失誤可說是致命。

許多日本網友在社群媒體X發文說，「雖然日本隊奪金很高興，但是對手太可憐了，看不下去，那個選手回國之後不會有事嗎？」，「恭喜日本隊，不過那個掉槓的中國選手太可憐了，希望他能堅強地活下去。」

圖為單槓比賽後的中國隊選手蘇煒德。(新華社)
圖為單槓比賽後的中國隊選手蘇煒德。(新華社)

巴黎奧運熱話題

日本 巴黎奧運 社群媒體

上一則

巴奧／塞納河水質不佳 男子鐵人三項延後1天

延伸閱讀

巴奧／美國女籃32年沒輸過 首戰痛擊日本 豪奪56連勝

巴奧／美國女籃32年沒輸過 首戰痛擊日本 豪奪56連勝
日本向美國出售愛三飛彈完成簽約 金額約1934美元

日本向美國出售愛三飛彈完成簽約 金額約1934美元
巴奧／「少掉一次都贏了」中國體操男團奪銀 蘇煒德掉杠全網罵

巴奧／「少掉一次都贏了」中國體操男團奪銀 蘇煒德掉杠全網罵
巴奧／選手村傳盜竊 日本選手戒指、3000歐元現金被偷

巴奧／選手村傳盜竊 日本選手戒指、3000歐元現金被偷
巴奧／中國男團體操「輸給日本」蘇煒德2度掉槓：對不起隊友

巴奧／中國男團體操「輸給日本」蘇煒德2度掉槓：對不起隊友
巴奧／「他為體操而生」華裔湯健華跳馬獲高分 助美國男團奪銅

巴奧／「他為體操而生」華裔湯健華跳馬獲高分 助美國男團奪銅

熱門新聞

7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
「麟洋配」擊敗世界排名第2丹麥組合，搶下分組賽2連勝。(美聯社)

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

2024-07-28 16:10
華裔女子游泳選手簡愛(Torri Huske)。(美聯社)

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親廣州人

2024-07-28 21:03
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
球迷帶著台灣國旗進場應援因違反規定遭到請出場。記者季相儒／攝影

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

2024-07-28 09:11
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
3星座事業準備起飛 射手事業有重大突破、他們得業界認可

3星座事業準備起飛 射手事業有重大突破、他們得業界認可