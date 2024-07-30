巴奧／以為中國贏定了 前體操名將提前慶祝…慘遭日本逆轉被罵爆

巴黎奧運會體操男子團體決賽，由鄒敬園、張博恒、劉洋、肖若騰、蘇煒德組成的中國隊獲得銀牌。(中新社)

日本 體操男團29日在巴黎奧運 逆襲，以0.532分差距驚險奪金，讓稱霸體操多年的中國隊飲恨吞銀。中國隊蘇煒德2次掉槓失誤，讓日本在最後的單槓項目上演大逆轉，令不少日本網友對他深感同情。

中國體操名將陳一冰在結果未確定前，提前在微博曬出金牌照片，說要「慶祝中國體操男團12年後再次回歸NO.1」，還說「好多人問我還沒比完…怎麼就奪冠了。從橋本鞍馬掉下，到吊環劉洋的15.5就決出勝負了，高手過招只需一瞬間」。

結果陳一冰慶祝完沒多久，中國隊就慘遭日本隊逆轉。陳一冰遭到中國網友炎上，被罵「半場開香檳」。他隨後把兩則貼文刪除，並發布道歉文稱：「對不起，大家都來罵我吧，是我沒等到競技體育出結果的最後時刻把話說早了，這種逆轉我確實沒想到，我很抱歉。」

中國體操名將陳一冰提前慶祝奪金被網友罵翻。（取材自微博）

蘇煒德在單槓項目兩度掉槓失誤，最後只拿到11.6分，距離決賽選手該有的14分左右水準差距甚遠。中國隊最後僅以0.532分差距落敗，他的失誤可說是致命。

許多日本網友在社群媒體 X發文說，「雖然日本隊奪金很高興，但是對手太可憐了，看不下去，那個選手回國之後不會有事嗎？」，「恭喜日本隊，不過那個掉槓的中國選手太可憐了，希望他能堅強地活下去。」