巴奧／美泳將墨菲雙喜臨門 奪銅後妻子舉牌告知寶寶「是女兒」

美國泳將墨菲29日在巴黎奧運男子100公尺仰式項目獲得銅牌。(歐新社)

奪下巴黎奧運 男子100公尺仰式銅牌的美國泳將墨菲（Ryan Murphy），不只站上頒獎台，迎接他的還有一個大驚喜，他的妻子孔蒂寧（Bridget Konttinen）舉著大大的海報，上面寫著「是個女孩」，讓墨菲在巴黎揭曉寶寶性別。

29歲的墨菲透露，和妻子愛的結晶預產期是明年1月，不過在妻子用海報報喜前，他並不知道孩子性別。

「這是我第一次聽到，當然我知道她懷孕了，我們都以為會是個男孩，現在所有一切都要獻給這位小女孩。」墨菲還補充，興奮要成為「女兒傻瓜」，成為人父角色對自己在泳池的生涯也有更清晰的認識。

😍 🎀 What a moment for Ryan Murphy! Congratulations!😍 🎀 #Paris2024 pic.twitter.com/amVAGOScU0 — World Aquatics (@WorldAquatics) 2024年7月29日

「在此之前，游泳就是我人生中最重要的事情，我做的每個重要決定幾乎都是為了游泳。接下來情況會有所改變，我很期待之後的一切。」墨菲說。

巴黎奧運是墨菲第3度挑戰五環殿堂，過去兩屆他已奪下4金1銀1銅，100公尺仰式的奧運紀錄就是他2016年里約奧運締造的51秒85。今年100公尺仰式以52秒39摘銅，雖不敵中國徐嘉余的52秒32，以不敵世界紀錄保持人、義大利 好手塞康（Thomas Ceccon）的52秒整，墨菲仍成為史上第2位在100公尺仰式拿下3面獎牌的選手，之後還有機會挑戰200公尺仰式金牌。