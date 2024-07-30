巴奧乒乓／王楚欽受訪狂看表「暗示」閃人 孫穎莎澄清沒嫌觀眾吵

中國桌球混雙組合王楚欽(左)、孫穎莎(右)。(新華社)

巴黎奧運 上，中國乒乓球混雙組合王楚欽／孫穎莎不但擁有好成績、也擁有高人氣，一舉一動都會被球迷關注。王楚欽為了想快點「下班」，一度在賽後採訪時故意頻頻看手表，「暗示」記者結束訪問；孫穎莎則在另一場比賽中的「唇語」被解讀為說了「吵死了」，疑似嫌現場觀眾太吵，讓孫穎莎趕緊解釋是誤會、她沒這樣說。

綜合818體育、魯中晨報報導，王楚欽／孫穎莎29日戰勝中華台北隊組合後，在混合採訪區接受央視CGTN採訪。記者提問在四強戰對上南韓 組合林鐘勳／申裕斌「有什麽樣的備戰技術」？孫穎莎回答，「我覺得我們還是全力以赴去拚吧」，此時，王楚欽在一旁用了明顯的大動作抬起手看了好幾秒鐘的手表，孫穎莎則繼續回答，「因為我覺得整個來說，雙方實力還是勢均力敵吧」。

王楚欽高舉手臂看表。(取材自818體育)

還沒等央視記者再提問，王楚欽轉身就走了，而孫穎莎似乎還有些意猶未盡，回頭看了看記者，隨後兩人一同離去。許多中國網民看到這一幕後，紛紛猜測王楚欽是因為打完比賽很累了，卻還要被迫上鏡頭接受採訪，才刻意擺了一個明顯的看表姿勢，「他的演技總是這麽絲滑」、「楚欽老師腦袋好靈光 這個甩手一周看手表的動作，夠我笑一天了」。

而在另一天，孫穎莎在女子單打首輪比賽時，她的表情與唇語也被部分中國網民解讀，稱她因為不滿現場觀眾太吵，而說了一句「吵死了」，關鍵詞「孫穎莎說吵死了」還一度衝上微博 熱搜榜。

對此，孫穎莎在該場比賽後受訪時澄清表示，「我沒說啊，可能是表情產生誤會」，她還說，有很多專門來加油的球迷，現場氣氛很好。