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巴奧／英跳水王子10公尺跳台摘銀 夫：不確定退休

編譯羅方妤╱綜合29日電
英國「跳水王子」湯姆戴利(左)和丈夫布萊克(右)。(路透)
英國「跳水王子」湯姆戴利(左)和丈夫布萊克(右)。(路透)

英國「跳水王子」湯姆戴利（Tom Daley）和搭檔威廉斯（Noah Williams）稍早奪下男子雙人10公尺跳台銀牌。戴利的丈夫、拿過奧斯卡獎的編劇布萊克（Dustin Lance Black）及一雙兒子在場邊見證了這一切。

戴利2021年東京奧運奪金後一度退役，但因為兒子說「想看爸爸奧運比賽」而出戰巴黎奧運。如今丈夫布萊克被問到，戴利在巴黎奧運後是否退休，布萊克告訴英國天空新聞，「這可能真的是他最後一次出賽，但我也不確定」。

曾以「自由大道」劇本作品奪得2008年奧斯卡最佳原創劇本的布萊克說，「對於湯姆，不要把話說得太絕，事態發展有很多可能性」。他告訴天空新聞：「東京奧運之後，我沒有聽過他真的說出他想退休，所以我對此一直都很懷疑。」

布萊克還描述戴利決定出戰巴黎奧運的時刻。當時他們一起參觀位於美國科羅拉多州的美國奧運和帕運博物館，博物館在展覽的最後播放了一段影片，講述成為奧運選手的意義，還有運動員為了參加奧運而必須付出的努力，戴利深受感動並哭泣。

布萊克說：「大兒子羅比（Robbie）當時在湯姆懷裡，湯姆流下了眼淚，我從未看過他這樣。而我接著說，『喔天，我們還要再參加一屆奧運，對吧』。然後他說，『我們要去巴黎』。」

布萊克還表示，他的丈夫戴利「每天早上都很努力地訓練」，且「他拿下奧運參賽資格的那刻，我們全家的感覺就像他已經贏得奧運冠軍」。他說：「對一些人而言或許有點不公平，戴利能在距離奧運僅剩16個月復出，拿下奧運參賽資格還獲得獎牌，並再次和中國隊競爭。」

英國「跳水王子」湯姆戴利(左)和搭檔威廉斯，奪下男子雙人10公尺跳台銀牌。(新華...
英國「跳水王子」湯姆戴利(左)和搭檔威廉斯，奪下男子雙人10公尺跳台銀牌。(新華社)

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