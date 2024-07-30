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巴奧／反猶風暴 以色列選手收死亡威脅 掀慕尼黑慘案恐慌

編譯中心╱綜合29日電
巴黎奧運賽事火熱，中東緊張局勢加劇各地反猶情緒；圖為以色列代表團在26日開幕式進場畫面。(新華社)
巴黎奧運賽事火熱，中東緊張局勢加劇各地反猶情緒；圖為以色列代表團在26日開幕式進場畫面。(新華社)

2024年巴黎奧運如火如荼進行中，然而中東緊張局勢加劇各地反猶情緒，法國檢察官辦公室證實三名以色列奧運國手收到死亡威脅，目前警方已經展開調查，希望避免1972年「慕尼黑慘案」重演。

英國衛報報導，法國內政部長達赫馬尼（Gérald Darmanin）說明以色列選手受到死亡威脅，並表示國家反網路仇恨機構將著手偵辦。

以色列外交部長上周已示警法國外交部，稱奧運期間有由伊朗策畫、針對以色列選手和遊客的潛在攻擊；以色列網路安全部門25日也指出「伊朗駭客正透過社群媒體發布以色列代表團成員資料，並傳送威脅訊息」。對此，法國檢察官辦公室聲明，「反網路犯罪官員已著手調查社群上有關以色列運動員個資外洩情況，並尋求將其刪除」。

消息指出，參加奧運的以色列運動員均由菁英戰術部隊護送往返比賽，並在奧運期間接受24小時全天候保護，由以色列國家安全局支援，目的是避免1972年的「慕尼黑慘案」重演。

1972年慕尼黑奧運期間，巴勒斯坦激進派反抗組織「黑色九月」成員襲擊以色列代表團，營救過程中警察出現嚴重失誤，導致該代表團11人全部身亡。

法國檢察官表示，正在調查27日以色列─巴拉圭足球比賽中可能存在反猶仇恨犯罪，當時比賽中某些球迷「穿著黑色衣服，戴著面具，舉著巴勒斯坦國旗，及寫著「種族屠殺奧運」的布條，其中一人更做出了「反猶主義的動作」，引起維安人員緊張。

一名記者說，人群中約有50名「狂熱」球迷用法語高呼反對以色列，高唱關於加薩戰爭的歌，包括「以色列是殺人犯」、「以色列正在殺害巴勒斯坦兒童」，部分人則是高唱色列國歌，高呼「釋放人質」。法國警方擔心這些球迷可能會煽動種族仇恨。

此外，巴黎大雨逼出600萬老鼠，遊客驚呼「巴黎老鼠比貓還大」，英國每日星報報導，巴奧開幕剛好遇上大雨，下水道水位滿上來，迫使原本住在下水道的老鼠大軍出來地面閒晃。不少觀光客抱怨，可以在街頭看到老鼠亂竄，甚至在餐廳用餐時遭到老鼠攻擊。

不少人都相信巴黎的都市傳說，那就是巴黎地下水道系統內住了約600萬隻的老鼠，甚至比巴黎人口220萬人還要多。不過巴黎奧委會並不是沒有提前因應老鼠問題，有在比賽場地周圍放置捕鼠器或滅鼠藥物，但對於巴黎人來說，老鼠就是巴黎的一部分。副市長柏克絲（Anne-Claire Boux）也強調，並不想完全消滅老鼠，因為老鼠對於維護下水道的環境，能發揮一定作用。

巴黎奧運賽事火熱，中東緊張局勢加劇各地反猶情緒；圖為足球男子D組比賽，以色列支持...
巴黎奧運賽事火熱，中東緊張局勢加劇各地反猶情緒；圖為足球男子D組比賽，以色列支持者在場邊加油。(歐新社)

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