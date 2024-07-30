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1個尿血、1個抗癌 這場奧運羽球賽2選手「用生命打」

卡達國王嫂嫂11個愛馬仕包巴黎失竊「裡面東西很值錢」

巴奧／選手村傳盜竊 日本選手戒指、3000歐元現金被偷

記者蘇志畬／即時報導
本屆巴黎奧運選手村。(路透)
本屆巴黎奧運選手村。(路透)

今年巴黎奧運關於選手村的抱怨不少，食物不足、交通車延誤，如今又傳出盜竊事件，日本橄欖球員的戒指、項鍊以及3000歐元（約3245美元）現金不翼而飛。

根據法國媒體「20minutes」報導，日本7人制橄欖球選手放在房間內的貴重物品被偷，在當地時間28日報案，29日消息曝光，而根據警方初步調查，被盜竊的時間是在晚上7點到9點間，而目前未發現外力入侵的狀況。

日本共同社報導此事時指出，其他國家代表團也有傳出盜竊事件，日本奧委會提醒所有選手，要特別注意貴重品的保管。

澳洲橄欖球隊教練就曾遭殃，他在開幕前一天也發生信用卡在選手村消失的案件，直到銀行通知有可疑消費，被盜刷900歐元(約973美元)時才發現，警方同樣未發現外界闖入的狀況。

今年選手村先是傳出為了符合減少碳足跡、著重蔬食，導致肉類食物不足，雞蛋要採取配給制，英國選手甚至為此放棄在村內飲食，改往村外自家代表團設置的餐廳覓食。

而選手村開往各場館的交通車也問題多多，不僅路程中缺乏冷氣、熱門時段座位不足，班次也常常誤點，有時司機還不熟悉路況，讓各國選手都抱怨連連。

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