巴奧／摔倒也能躺地大笑…滑板比賽少了煙硝味 選手享受鬆弛

美國滑板選手平森。（美聯社）

7月28日，一個陽光明媚的星期天，巴黎奧運 滑板女子街式比賽的看台上座無虛席，甚至台階上都擠滿了人。

選手的著裝，讓她們看起來像在家附近的滑板公園裡一樣——寬鬆的T恤、工裝褲和板鞋；現場DJ播放著現代說唱以及20世紀90年代的經典音樂《從欲望中解放出來》；賽場粉藍配色，清新活力。

在嚴肅緊張的奧運賽場上，滑板可能是為數不多的「天生鬆弛感」運動。19歲的美國滑板選手平森(Poe Pinson)在8位決賽選手中顯得格外不同，全程戴著大耳機。在最後一個大招環節，儘管已經無緣獎牌，她仍像風一樣出發。動作沒做成摔倒後，她就順勢張開手躺在地上大笑，再站起來揮手致意，就像日常跟朋友在街頭玩耍。

巴黎奧運滑板街式比賽包括兩輪走線 和五個大招展示，最終分數為走線最高分和兩個大招最高分之和。

「我的背景有點不同，我一直癡迷滑板，沒有接受過專業指導。街頭的台階、欄杆都是我的老師。」4歲就接觸滑板的平森認為，在這項運動向奧運競技項目過渡的過程中，不應失去最初吸引她的價值觀，這很重要。

7月28日，中國選手崔宸曦（左）與美國選手平森（中）交流。（新華社）

7月28日，巴西選手拉薏莎．李爾在比賽中。（新華社）

她說：「我只是將滑板這項個性的街頭運動分享給所有人，然後結交更多的朋友。這更像是一場和自己的比賽，享受就好了。」

賽場上為選手加油鼓勁的觀眾，更多是享受滑板帶來的驚險刺激。儘管他們希望自己國家的選手能名列前茅，但是對選手也從不吝嗇歡呼。

巴西 選手拉薏莎．李爾（Rayssa Leal）決賽前四個大招失誤了三次，最後一滑將決定她能否衝擊獎牌。她的緊張肉眼可見，雙手向上示意全場觀眾為她打氣，頃刻間歡呼聲「唰」地起來了。有了上千名觀眾的力量，她出色完成最後一個大招，獲得銅牌。

中國選手崔宸曦位列第四，前兩個大招她發揮穩定，後三個大招她嘗試更高難度動作失敗，但仍然創造了中國選手在該項目上的最好成績。

雖然與獎牌失之交臂，但崔宸曦表示「只有一點點遺憾」。她說：「就是去享受，也不一定非要拿成績，這沒有必要。你要喜歡它，重要的是享受過程。從剛開始練滑行，到能跳最大的一個桿子，能成功非常不容易。油然而生的自豪感會讓你更喜歡這項運動。」