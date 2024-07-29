巴奧／台灣館也玩瑪麗皇后梗 重現廟口「活戲」精神

巴黎文化奧運台灣館新編戲曲「鬧壽」，薪傳歌仔戲劇團當家小旦張孟逸演出的女皇(左一)，影射的是法國大革命中被人民推翻、走向斷頭台的瑪麗皇后。(記者陳宛茜／攝影)

巴黎奧運 開幕式演出法國大革命瑪麗皇后「提頭唱歌」，震驚世界。巴黎文化奧運台灣館的新編戲曲「鬧壽」，薪傳歌仔戲劇團當家小旦張孟逸演出的女皇，影射的也是瑪麗皇后。「鬧壽」還置入巴黎香頌「玫瑰人生」曲調、發白紙給台下觀眾邀請一起「白紙革命 」，卻又比照台灣民間「扮仙戲」傳統灑糖給觀眾。傳統與現代、東方與西方的翻轉與混搭讓人嘆為觀止，成功炒熱氣氛，就連法國觀眾也相當入戲。

巴黎文化奧運台灣館進入第三天，兩套全新節目「三牲獻藝」、「鬧壽」登場。有趣的是，「鬧壽」的戲曲導演兆欣，臨時加入混搭電子音樂與台灣廟宇音樂的「三牲獻藝」，獻出不輸女高音的京劇 旦角小嗓美聲，令人驚豔。兆欣透露，他主攻京劇乾旦，跟「三牲獻藝」的柯智豪是玩音樂的好友，此次一起受邀到台灣館演出。好友相見，早上臨時決定加上這一段、擦出美麗火花。

不同劇團互相交流、演員不受劇本限制即興演出，正是台灣「活戲」的精神。「我們想要恢復民間活力。」導演汪兆謙表示，「戲曲新編」結合阮劇團、秀琴歌劇團、明華園日字戲劇團、閩南嶼文化、榮興客家採茶劇團、薪傳歌仔戲劇團，跨語言跨劇種一起演出「鬧壽」、「戇神」、「苦憐个人」、「在恁佮意」等四齣戲。劇中交雜台語與客家話，是恢復民間戲曲「兩下鍋」的傳統—兩種劇團同台演出、互相交流。

兆欣說，早年台灣民間劇團沒有閩客之分， 劇團到閩南人多的地方就演閩南戲，到客家人多的地方就演客家戲。「兩下鍋」、「三下鍋」也是常見的表演形式，歌仔戲中出現客家話屢見不鮮，不必擔心觀眾是否聽得懂。