巴奧／球星變小粉絲 美國隊也瘋拜爾絲 詹皇：她太不可思議

體操天后拜爾絲回歸奧運舞台，讓美國隊一眾球星也想一賭風采。(新華社)

巴黎奧運盛大登場，美國除了男籃備受矚目外，體操天后拜爾絲（Simone Biles）回歸奧運舞台也是一大新聞。這次回歸不僅吸引眾多明星前往觀看，包含「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）在內一眾奧運男籃球員也希望能在緊湊賽程外，撥空到現場一賭拜爾絲風采。

今年27歲的拜爾絲過去拿下共7面奧運獎牌，其中4面是金牌，她也在世錦賽奪下30面獎牌，是體操史上奪牌數最多的運動員。不過上屆奧運她飽受心理健康因素影響，退出大部分比賽。今年拜爾斯強勢復出，第3次征戰五環殿堂，引起眾多關注。

拜爾絲的光環，讓美國男籃成員們從受球迷追捧的球星也變成「小粉絲」。熱火當家中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在受訪中就提到，這次參戰奧運目標有兩個，「第1個目標是贏下金牌，第2個就是和拜爾斯拍張照片。」

不過由於美國男籃賽程仍在進行，因此較難有機會觀看現場比賽。據報導，目前最有可能的時間是8月1日的女子體操全能項目決賽。「我聽說（女子體操全能項目決賽）票價相當昂貴，」溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）說道，不過他也自信表示，「但我會成功進場的。」

體操選手巔峰通常是在20歲以下的青少年時期，若拜爾絲本屆奧運成功奪牌，將成為奧運史上女子全能第2年長的冠軍選手。就算年長仍保持競爭力，與39歲的詹姆斯不謀而合，他也對拜爾絲致上極高評價：「她（拜爾絲）是我女兒和所有人的啟蒙，不單純是黑人女孩、不單純是小孩，也不單純是體育界，而是所有領域。拜爾絲真的太不可思議了。」