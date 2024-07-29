巴奧／30萬人海選…川小夥出線當志願者 服務媒體村

張千千和火炬合影。（取材自封面新聞）

巴黎奧運 日前開幕，比賽如火如荼展開，來自全球各地的30萬人申請了巴黎奧運志願者，在法國工作十年的四川小夥張千千脫穎而出。他說，申請流程漫長，差不多一年多的時間，但想著這次奧運可能會是「有生之年」唯一機會，還是遞出了申請，最終成為幸運的4.5萬人志願者之一。

封面新聞報導，張千千出生在四川攀枝花，大學本科學法語，到法國留學經濟學，目前在一家公司擔任會計。提到申請過程，張千千說，「第一是要寫申請動機的陳述書，我其實是不太愛運動的人，但我希望通過參加志願者，讓自己更加了解、熱愛體育。」張千千也兌現自己的「承諾」，此前7年沒有運動，現在每周固定要游一次泳，或跑步、在健身房臥推。另一個成功的關鍵是技能，張千千除了有駕駛技能，還學過急救。

據報導，張千千的奧運服務時間差不多有三周。志願者分配場地就像是「開盲盒」，張千千最終來到了媒體村，目前為新加坡 代表團服務，張千千說，「工作非常日常，比如幫布置辦公室、帶他們採購，他們有什麽要求都可以找我。」巴黎奧運村占地約52公頃，張千千碰到過奧運冠軍馬龍、國際奧委會主席巴赫。

張千千（左一）和志願者合影。（取材自封面新聞）

除了愛上運動，張千千最大的收獲是認識了來自各國的很多朋友和退休 人員：「你跟他們交談會發現，原來世界是這麽多姿多采。退休之後，還可以燃燒60歲之後的人生。」

張千千說，自己之前是一個「先取悅自己，後貢獻的人，」但奧運志願者服務工作讓他明白：「其實取悅自己和貢獻社會一樣重要。」這段體驗讓他今後可能會繼續參加公益活動。

報導指出，對於巴黎奧運張千千也有自己的理解，「就像是開幕式最後一棒行動不便的百歲老人，他點火的意義可能是激勵大家，到了很大的年紀也可以做自己喜歡的事，直到生命的最後一刻。」