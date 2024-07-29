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巴奧／中模特巧扮「馬卡龍」參演開幕式 粉嫩穿梭街頭

中國新聞組／綜合報導
打扮成馬卡龍的黎黎與其他參與迎賓表演人員的合照。（取材自觀察者網）
打扮成馬卡龍的黎黎與其他參與迎賓表演人員的合照。（取材自觀察者網）

巴黎奧運日前開幕式中的迎賓表演活動，有群人裝扮成代表巴黎特色的咖啡、馬卡龍、牛角包、甜點在街頭穿梭。中國模特兒演員黎黎也參與其中，她分享開幕式演出經驗時說，最初不知道參加的是奧運活動，表演也沒有強制性要求具體的方法，「所有表演人員和服務人員都很開心，相信來到這裡的人，都會度過一個歡樂的巴黎奧運之旅」。

觀察者網報導，黎黎說，她是模特兒演員，看到招募演員就把履歷寄過去，被錄取後要求她先簽署保密合同，「我還以為是騙子。花了一天的時間試衣，編導展示了所有內容，我才知道參加的是奧運開幕式表演」。

黎黎表示，「我們的服裝代表巴黎特色，有咖啡、馬卡龍、牛角包、甜點、鳥……我的服裝是可愛的馬卡龍。第一次彩排，每個人都表現得非常開心和興奮，導演卻說，巴黎人並不是每天走在路上都是嘻嘻哈哈，有時候還有種高冷和高傲，要演出你們心中的巴黎。」

黎黎說，如同巴黎服務業人員不會主動陪笑也不會打擾，為顧客留出自由選擇的空間，他們會覺得太過熱情的服務很尷尬，而且遊客這麼多他們也很累。

報導指出，黎黎表示，開幕式的保密工作做得相當好。大家沒有看到統一的完整彩排，是因為所有表演都是分散開來，很多彩排都是晚上進行。「準備活動進行兩、三個月，期間彩排兩次。開幕式主打慵懶鬆弛，我們表演也是這樣，沒有強制性要求具體的表演方法，想擺什麼動作，使用什麼道具都是按照我們自己的心意來，比如我穿著高跟跑不快，那我就慢慢走；有演員喜歡跑，那就跑起來；有人力氣大，那就拿旗子。最後大家看到的我們簇擁著火炬手，都是開幕式當天彩排臨時加進去的」。

打扮成馬卡龍的黎黎(左)與其他參與迎賓表演人員的合照。（取材自觀察者網）
打扮成馬卡龍的黎黎(左)與其他參與迎賓表演人員的合照。（取材自觀察者網）

黎黎說，這次巴黎奧運的視覺呈現是根據每年國慶日和一些盛大演出，巴黎的一些城市景象綜合出的一種顏色，巴黎人民會在陽台上掛出彩色旗子，和天空顏色相互映襯，彷彿呈現出一種粉紅色，讓人心情愉悅，很符合巴黎的甜點特點，就像我們的表演服，也是粉紅色。「我們所有表演人員和服務人員都很開心，很happy。附近的居民都在窗戶看，有人拿著香檳，有人拿手機拍照，特別熱情也特別好玩。」

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巴黎奧運 咖啡

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