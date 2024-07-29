我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗拚提名 也讓美國人再次關注多元族裔身分

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛 母親出身廣州

巴奧／「比賽完了快化妝」嘲諷泳賽女選手 歐洲解說員被除名

中央社／巴黎28日綜合外電報導
澳洲選手在女子4x100公尺自由式接力賽項目贏得金牌。（路透）
澳洲選手在女子4x100公尺自由式接力賽項目贏得金牌。（路透）

歐洲體育頻道Eurosport解說員巴拉德（Bob Ballard）在解說2024年巴黎奧林匹克運動會時，針對澳洲女子游泳選手發表性別歧視言論，因此被踢出播報解說團隊。

英國「衛報」（The Guardian）報導，澳洲選手歐凱勒根（Mollie O'Callaghan）、傑克（Shayna Jack）、麥肯伊（Emma McKeon）、哈里斯（Meg Harris）昨晚在女子4x100公尺自由式接力賽項目贏得金牌，巴拉德在社群媒體瘋傳的影片中說：「好啦，這些女人收工了。大家知道女人就是…閒晃，化妝。」

與巴拉德一起解說的賽孟茲（Lizzie Simmonds）說，這番話「很離譜」。

Eurosport透過聲明表示：「在Eurosport昨晚報導片段中，解說員巴拉德發表不當言論，已因此立即被踢出我們的解說輪值名單。」

巴拉德尚未針對自己的言論公開發言。

此外，法新社報導，奧運官方廣電單位呼籲攝影師公平拍攝男子選手和女子選手，避免報導帶有「刻板印象和性別歧視」。

巴黎上次主辦奧運是在1924年，當時僅有4%女子選手參賽，且只能參加被認為「適合」女性的項目，例如游泳、網球和槌球。時隔百年，本屆巴黎奧運做到了運動員性別均等，是現代奧運128年歷史上第一次，女子運動項目也獲得更多黃金時段轉播時間，有助提高曝光度。

奧林匹克廣播服務公司（Olympic Broadcasting Services）執行長埃克薩霍斯（Yiannis Exarchos）說：「令人遺憾的是，（女性）在一些比賽中仍以某種帶有刻板印象和性別歧視的方式被拍攝，甚至從有些攝影師針對男子和女子選手採取不同取景方式也可以看出來。」

埃克薩霍斯說：「女子選手上場不是因為她們更有魅力或性感或怎麼樣，而是因為她們是傑出運動員。」他認為問題主要在於「無意識的偏見」，攝影師和電視編輯傾向拍攝或播出更多女子選手特寫畫面。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 歧視 澳洲

上一則

巴奧／裸體套裝報奧運？日女主播穿搭遭轟下流

下一則

巴奧男籃／泰托姆整場冷板凳並非因為生病 柯爾：我像傻瓜

延伸閱讀

巴奧／57歲入乒乓國家隊 華裔曾志英：倪夏蓮是我的榜樣

巴奧／57歲入乒乓國家隊 華裔曾志英：倪夏蓮是我的榜樣
巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高

巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高
巴奧／比賽開始前 為何會有人持木棍「敲三下」

巴奧／比賽開始前 為何會有人持木棍「敲三下」
洛杉磯奧運期間私家車恐難行 市長：是的

洛杉磯奧運期間私家車恐難行 市長：是的
巴奧／女子滑板街式賽 日本14歲奪金、15歲拿銀

巴奧／女子滑板街式賽 日本14歲奪金、15歲拿銀
全美2860萬人收看巴黎奧運開幕 創倫敦奧運以來最高

全美2860萬人收看巴黎奧運開幕 創倫敦奧運以來最高

熱門新聞

7月27日，香港選手江旻憓（中）、亞軍法國選手馬洛-佈雷東（左）和季軍匈牙利選手穆豪里在頒獎儀式上合影。（新華社）

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

2024-07-28 01:25
全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35
17歲的加拿大天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）在巴黎奧運女子400公尺自由式預賽游出4分02秒65的成績。（美聯社）

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

2024-07-27 13:39
一名舞者疑似動作太大導致下體外露。(取自X)

巴奧／開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳

2024-07-27 02:10
巴黎奧運會射擊10米氣步槍混合團體決賽中，中國選手盛李豪、黃雨婷奪冠，贏得巴黎奧運會首枚金牌。（新華社）

10米氣步槍混合團體奪金 17歲黃雨婷、19歲盛李豪超齡淡定

2024-07-27 12:02

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」
巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場
巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州
巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合
成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普