巴奧／「比賽完了快化妝」嘲諷泳賽女選手 歐洲解說員被除名

澳洲選手在女子4x100公尺自由式接力賽項目贏得金牌。（路透）

歐洲體育頻道Eurosport解說員巴拉德（Bob Ballard）在解說2024年巴黎奧林匹克運動會時，針對澳洲 女子游泳選手發表性別歧視 言論，因此被踢出播報解說團隊。

英國「衛報」（The Guardian）報導，澳洲選手歐凱勒根（Mollie O'Callaghan）、傑克（Shayna Jack）、麥肯伊（Emma McKeon）、哈里斯（Meg Harris）昨晚在女子4x100公尺自由式接力賽項目贏得金牌，巴拉德在社群媒體瘋傳的影片中說：「好啦，這些女人收工了。大家知道女人就是…閒晃，化妝。」

與巴拉德一起解說的賽孟茲（Lizzie Simmonds）說，這番話「很離譜」。

Setting women's sports back. Bob Ballard:



(video from:thelifeoflyds - TikTok) pic.twitter.com/6SABGUTpfc — A Gooners View (@AGoonersThought) 2024年7月29日

Eurosport透過聲明表示：「在Eurosport昨晚報導片段中，解說員巴拉德發表不當言論，已因此立即被踢出我們的解說輪值名單。」

巴拉德尚未針對自己的言論公開發言。

此外，法新社報導，奧運官方廣電單位呼籲攝影師公平拍攝男子選手和女子選手，避免報導帶有「刻板印象和性別歧視」。

巴黎上次主辦奧運是在1924年，當時僅有4%女子選手參賽，且只能參加被認為「適合」女性的項目，例如游泳、網球和槌球。時隔百年，本屆巴黎奧運 做到了運動員性別均等，是現代奧運128年歷史上第一次，女子運動項目也獲得更多黃金時段轉播時間，有助提高曝光度。

奧林匹克廣播服務公司（Olympic Broadcasting Services）執行長埃克薩霍斯（Yiannis Exarchos）說：「令人遺憾的是，（女性）在一些比賽中仍以某種帶有刻板印象和性別歧視的方式被拍攝，甚至從有些攝影師針對男子和女子選手採取不同取景方式也可以看出來。」

埃克薩霍斯說：「女子選手上場不是因為她們更有魅力或性感或怎麼樣，而是因為她們是傑出運動員。」他認為問題主要在於「無意識的偏見」，攝影師和電視編輯傾向拍攝或播出更多女子選手特寫畫面。