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巴奧／以色列選手收死亡威脅 法警方急調查盼避免「慕尼黑慘案」

編譯盧思綸／即時報導
法國檢察官辦公室證實，3名以色列選手在巴黎奧運收到死亡威脅。圖為以色列代表團在26日巴黎奧運開幕式進場畫面。(美聯社)
法國檢察官辦公室證實，3名以色列選手在巴黎奧運收到死亡威脅。圖為以色列代表團在26日巴黎奧運開幕式進場畫面。(美聯社)

2024年巴黎奧運如火如荼進行中，然而中東緊張局勢加劇各地反猶情緒，法國檢察官辦公室證實3名以色列奧運國手收到死亡威脅，目前警方已經展開調查，希望避免1972年「慕尼黑慘案」重演。

衛報報導，法國內政部長達赫馬尼（Gérald Darmanin）說明以色列選手受到死亡威脅，並表示國家反網路仇恨機構將著手偵辦。

以色列外交部長上周已示警法國外交部，稱奧運期間有由伊朗策畫、針對以色列選手和遊客的潛在攻擊；以色列網路安全部門25日也指出「伊朗駭客正透過社群媒體發布以色列代表團成員資料，並傳送威脅訊息」。對此，法國檢察官辦公室聲明，「反網路犯罪官員已著手調查社群上有關以色列運動員個資外洩情況，並尋求將其刪除」。

消息指出，參加奧運的以色列運動員均由菁英戰術部隊護送往返比賽，並在奧運期間接受24小時全天候保護，由以色列國家安全局（Shin Bet）支援，目的是避免1972年的「慕尼黑慘案」重演。

1972年慕尼黑奧運期間，巴勒斯坦激進派反抗組織「黑色九月」成員襲擊以色列代表團，營救過程中警察出現嚴重失誤，導致該代表團11人全部身亡。

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