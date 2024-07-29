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巴奧／中國女籃「打球化妝嗎」引網戰 楊毅：輸了賴我是吧？

中國新聞組／北京29日電
巴黎奧運28日女籃比賽，中國對戰西班牙，隊員李夢帶妝上陣成為話題。（路透）
巴黎奧運28日女籃比賽，中國對戰西班牙，隊員李夢帶妝上陣成為話題。（路透）

巴黎奧運會女籃小組賽A組首輪比賽，中國女籃在加時賽89：90，以1分之差惜敗西班牙女籃，無緣開門紅。比賽進行中解說員楊毅突然問一旁的解說嘉賓女籃老將陳楠：當年打球時化不化妝，引發網友不滿，相關話題衝上熱搜。楊毅則強勢回應「我問問不行嗎」、「輸了賴我是吧」。

解說員楊毅。（取材自鳳凰網）
解說員楊毅。（取材自鳳凰網）

綜合自媒體報導，中國女籃在比賽第二節還剩2分57秒時，由李夢執行罰球。在這個空檔，楊毅突然向陳楠發問：「你打球的時候化過妝嗎？」陳楠回答當時不流行化妝，楊毅再追問「隊裡一個都不化嗎？」。

楊毅主動挑起女籃隊員化妝的話題，引發巨大爭議，籃球媒體人導演我躺哪_basketball表示：「楊毅這段話非常不妥，通過這種方式給奧運女隊員施壓非君子之為。」而「#楊毅」、「#女籃解說 打球化妝」等詞條迅速衝上熱搜榜，不少球迷在網上吐槽楊毅是老直男，對年輕運動員上場化妝的行為看不慣。

有球迷反問：「請問打球化妝怎麽了」、「男籃沒進奧運會是因為沒化妝嗎」、「關鍵是李夢化妝，人家關鍵時刻能力夠啊」。也有球迷為楊毅解釋：「楊毅又沒有說運動員化妝不好，只是表達了不同時代運動員不同的外在特質，是網友們在揣摩聯想。」

針對網友的質疑和謾罵，楊毅也在第一時間回應。他表示：「從海霞大姐那代起，我看過幾代女籃國家隊的比賽，今天看見李夢化妝確實漂亮，正好身邊坐著女籃功勳老將陳楠，想不起來女籃姑娘是哪個時代開始帶妝打球的了，就問問她當初化不化。第一是純粹詢問的語氣，第二沒做任何評論。這叫施壓？輸了賴我是吧？我不能問問老將陳楠當初她們那代人化不化妝嗎？化也行，不化也行，我問問不行嗎？」

實際上，運動員化妝早就成為了觀眾爭論的一大話題。田徑運動員吳艷妮便非常喜歡帶妝比賽，雖然很多人質疑她的做法，但吳艷妮表示：「大家都有愛美的權利，每一場比賽無論好與壞，我都會把自己打扮的美美的，是因為我尊重現場的觀眾！」

巴黎奧運熱話題

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