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巴奧／開幕式表演嘲諷「最後的晚餐」？宗教團體怒 巴奧會致歉

編譯陳韻涵／綜合報導
巴黎奧運開幕式中，有一表演橋段，重現世界名作「最後的晚餐」，被外界視為庸俗砥毀宗教，遭到全球多處抗議，天主教會和基督教團體尤為震怒，巴黎奧運組辦方28日出面致歉。(取自X平台)
巴黎奧運開幕式中，有一表演橋段，重現世界名作「最後的晚餐」，被外界視為庸俗砥毀宗教，遭到全球多處抗議，天主教會和基督教團體尤為震怒，巴黎奧運組辦方28日出面致歉。(取自X平台)

巴黎奧運開幕式中，多元性別表演者重現達文西(Leonardo da Vinci)世界名畫「最後的晚餐」(The Last Supper)，不僅惹怒天主教會和基督教團體且招致撻伐，2024巴黎奧林匹克運動會組織委員會(簡稱巴黎奧會或COJO)於28日在國際奧林匹克委員會(IOC)記者會上致歉，稱絕無冒犯與不敬之意，並說明表演理念。

路透報導，文藝復興(Renaissance)時期藝術家達文西以「聖經」素材為靈感畫出「最後的晚餐」，描繪耶穌基督受難前，與門徒共進「逾越節」晚餐的畫面。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，巴黎奧運開幕式中，LGBTQ+代表人物芭芭拉·布奇(Barbara Butch)27日塞納河上的布奇在德比利行人橋(Debilly Bridge)表演中，戴著看似光環的銀色頭飾，帶領幾名變裝皇后、一名跨性別模特兒，及一名扮成希臘神話酒神戴歐尼修斯(Dionysus)的裸體歌手，演出類似「最後的晚餐」的橋段，讓天主教會和美國宗教右派大感震驚，極表失望。

巴黎奧運開幕式中，有一表演橋段，重現世界名作「最後的晚餐」，被外界視為庸俗砥毀宗...
巴黎奧運開幕式中，有一表演橋段，重現世界名作「最後的晚餐」，被外界視為庸俗砥毀宗教，遭到全球多處抗議，天主教會和基督教團體尤為震怒，巴黎奧運組辦方28日出面致歉。圖為一名遠在羅馬尼亞首都布加勒斯特的民眾，手持開幕式表演鏡頭照片，在法國大使館前抗議。(美聯社)

法國天主教會表示，他們對這場含有「嘲諷和譏笑基督教場面」的典禮深感遺憾。

德國天主教帕紹教區(Diocese of Passau)主教奧斯特(Stefan Oster)則說，「一個令人印象深刻的開幕式，期盼賽事和平舉行。但這個稀奇古怪的『最後的晚餐』是最差的橋段，在整個脈絡中完全是多餘的。」

巴黎奧運開幕式藝術總監喬利(Thomas Jolly)在典禮結束後，將他的表演節目與「最後的晚餐」的影射畫清界限，稱這項表演節目是為了慶祝多元，並向盛宴及法國美食致敬。

喬利告訴「美聯社」說：「我的願望並非破壞(subversive)，也不是嘲笑或震驚；最重要的是，我想傳達一種愛與包容的訊息，而不是分裂的訊息。」

巴黎奧運開幕式中，有一表演橋段，重現世界名作「最後的晚餐」，被外界視為庸俗砥毀宗...
巴黎奧運開幕式中，有一表演橋段，重現世界名作「最後的晚餐」，被外界視為庸俗砥毀宗教，遭到全球多處抗議，天主教會和基督教團體尤為震怒，巴黎奧運組辦方28日出面致歉。圖為一名遠在羅馬尼亞首都布加勒斯特的民眾，手持開幕式表演鏡頭照片，在法國大使館前抗議。(美聯社)

奧運主辦單位國際奧會在28日的記者會上，由巴黎奧會發言人安妮‧戴侃(Anne Descamps)發聲表示，「顯然無意冒犯任何宗教團體，反之，我認同(喬利)，我們試圖讚頌多元群體包容性。看看民調與各界反應，我們相信這個雄心壯志已經實現。若有人感覺被冒犯，我們真的很抱歉。」

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