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巴奧／泳池髒的祕密？美選手：泳衣太緊 人人都尿過池裡

編譯潘勛／綜合報導
三次加入奧運美國隊的泳將莉莉‧金恩表示，自己大概在每個游過的泳池裡都小便過，而且大家都這樣。 (美聯社)
三次加入奧運美國隊的泳將莉莉‧金恩表示，自己大概在每個游過的泳池裡都小便過，而且大家都這樣。 (美聯社)

游泳這項運動規則不多，不外乎別在跳台奔跑、不可從池水淺的那一邊跳水，還有別在池水裡小便，但奧運泳將身著極緊身的泳裝，置身水中，選手們都說，遇到尿急時經常別無選擇，只能在泳池裡解放，信任池水裡的氯元素能發揮淨化水質的作用。

華爾街日報(WSJ)報導，三次加入奧運美國隊的泳將莉莉‧金恩(Lilly King)表示，自己大概在每個游過的泳池裡都小便過，而且大家都這樣。

觀眾們認為奧運只是四年血汗淚水的登峰造極，但如此就很遺憾，還忘了另種體液：每個跳進巴黎奧運「拉德芳斯體育館」(La Défense Arena)的運動員大概可能都會在池水裡留下的東西，那便是尿液。

代表美國參賽東京奧運的哈汀(Zach Harting)還清楚記得，自己第一次在不合適的時機覺得內急。當時，他即將在阿拉巴馬州中學生錦標賽競泳，突然尿急。很不幸，他已裹在非常緊身的泳裝裡，意味他要跑去廁所時間已經來不及。

最後，他只好尿在泳裝裡，此後一生都改變了。他表示，世界改變了他；此後每次他去泳池，只想到自己必須在曾經小便過的池子裡游泳。

這個壞習慣倒不是不懂禮貌。游泳選們堅稱，自己沒能遵守大家四歲就都學懂的習慣，其實情有可原。碰到重要的比賽，泳將們都到最後時刻才排尿，還要穿上超緊的泳裝，意味著把身子塞成最符合水中力學的形態。兩相結合十分危險。

東奧泳將密契爾(Jake Mitchell)表示，自己一定要尿，原因是飽含水分。

泳將們曉得，花那麼多力氣塞進自己泳裝，大約要耗時達20分鐘，突然尿急，還得重新「變身」一次實在不值得。

尿流進池水，對任何經營過泳池的人都是頭疼問題。最常見的解方就是加入大量的氯。史畢爾(Brian Spear)在經營美國奧運游泳項目選拔賽泳池的公司裡任職過，他表示游泳池會有強烈的氯氣味，實在是無氣味的氯，與池水裡有機物質如頭髮、死皮或者尿化合過後的副產品。近千名泳將比賽9天之後，史畢爾不時必需調節水的酸鹼值與氯的值，讓池水盡可能潔淨。

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