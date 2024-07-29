巴奧／體操天后拜爾絲回歸 阿湯哥、雀絲坦都來觀戰

美國體操天后拜爾絲休息兩年後，在巴黎奧運伯西體育場強勢回歸，現場加油觀眾包括影星湯姆克魯斯、歌手女神卡卡等美國名人。圖為克魯斯(左)28日在場邊與民眾互動。(美聯社)

體操史上奪牌數最多的運動員、美國體操天后拜爾絲 (Simone Biles)這次強勢回歸奧運 ，觀眾席也「星光閃閃」，好萊塢巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)和奧斯卡影后潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)28日現身伯西體育場(Bercy Arena)，除此之外還有在本屆奧運開幕式演出的「女神卡卡 」(Lady Gaga)等名人到場觀賽。

女神卡卡在Instagram發布拜爾絲的平衡木項目比賽片段，附文寫到：「她表現得太棒了！多麼榮幸可以近距離看到！」

開幕式前傳遞奧運聖火的饒舌歌手史奴比狗狗(Snoop Dogg)坐在前排，「芭比」導演葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)、流行樂天后亞莉安娜(Ariana Grande)、英國演員兼歌手辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)、美國歌手約翰傳奇(John Legend)和妻子克莉絲泰根(Chrissy Teigen)、歌手尼克強納斯(Nick Jonas)、Vogue全球編輯總監安娜·溫圖爵士(Anna Wintour)都出現在觀眾席。

期間史奴比狗狗舞動身體，心情極嗨，湯瑪斯克魯斯被粉絲包圍，親民的他同意自拍，還與幾人握手。

拜爾絲與美國隊友切爾斯(Jordan Chiles)、里維拉(Hezly Rivera)、李蘇妮(Sunisa Lee)、凱里(Jade Carey)一同參與團體資格賽，這是拜爾絲在巴黎的首次比賽，已經有7面奧運獎牌的她將力拚再為國家爭光。

儘管左腿不適，拜爾絲仍以59.566分拿下個人全能項目分組第1；美國隊總分172.296分，遙遙領先其他隊伍。

除了演藝界名人，美國隊單板滑雪名將懷特(Shaun White)和女友妮娜道伯瑞(Nina Dobrev)也到場為拜爾絲加油。