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巴奧／體操天后拜爾絲回歸 阿湯哥、雀絲坦都來觀戰

編譯徐薏茹／綜合報導
美國體操天后拜爾絲休息兩年後，在巴黎奧運伯西體育場強勢回歸，現場加油觀眾包括影星湯姆克魯斯、歌手女神卡卡等美國名人。圖為克魯斯(左)28日在場邊與民眾互動。(美聯社)
美國體操天后拜爾絲休息兩年後，在巴黎奧運伯西體育場強勢回歸，現場加油觀眾包括影星湯姆克魯斯、歌手女神卡卡等美國名人。圖為克魯斯(左)28日在場邊與民眾互動。(美聯社)

體操史上奪牌數最多的運動員、美國體操天后拜爾絲(Simone Biles)這次強勢回歸奧運，觀眾席也「星光閃閃」，好萊塢巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)和奧斯卡影后潔西卡雀絲坦(Jessica Chastain)28日現身伯西體育場(Bercy Arena)，除此之外還有在本屆奧運開幕式演出的「女神卡卡」(Lady Gaga)等名人到場觀賽。

女神卡卡在Instagram發布拜爾絲的平衡木項目比賽片段，附文寫到：「她表現得太棒了！多麼榮幸可以近距離看到！」

開幕式前傳遞奧運聖火的饒舌歌手史奴比狗狗(Snoop Dogg)坐在前排，「芭比」導演葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)、流行樂天后亞莉安娜(Ariana Grande)、英國演員兼歌手辛西婭艾利沃(Cynthia Erivo)、美國歌手約翰傳奇(John Legend)和妻子克莉絲泰根(Chrissy Teigen)、歌手尼克強納斯(Nick Jonas)、Vogue全球編輯總監安娜·溫圖爵士(Anna Wintour)都出現在觀眾席。

期間史奴比狗狗舞動身體，心情極嗨，湯瑪斯克魯斯被粉絲包圍，親民的他同意自拍，還與幾人握手。

拜爾絲與美國隊友切爾斯(Jordan Chiles)、里維拉(Hezly Rivera)、李蘇妮(Sunisa Lee)、凱里(Jade Carey)一同參與團體資格賽，這是拜爾絲在巴黎的首次比賽，已經有7面奧運獎牌的她將力拚再為國家爭光。

儘管左腿不適，拜爾絲仍以59.566分拿下個人全能項目分組第1；美國隊總分172.296分，遙遙領先其他隊伍。

除了演藝界名人，美國隊單板滑雪名將懷特(Shaun White)和女友妮娜道伯瑞(Nina Dobrev)也到場為拜爾絲加油。

奧運各個項目的多名運動選手都表示想趕上可能是拜爾絲的最後一場比賽，包括NBA球星「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)和美國男子籃球隊。

美國體操天后拜爾絲休息兩年後，在巴黎奧運伯西體育場強勢回歸，現場加油觀眾包括影星...
美國體操天后拜爾絲休息兩年後，在巴黎奧運伯西體育場強勢回歸，現場加油觀眾包括影星湯姆克魯斯、歌手女神卡卡等美國名人。圖為奧斯卡影后潔西卡雀絲坦(後排中)28日在場觀看。(美聯社)
美國體操天后拜爾絲休息兩年後，在巴黎奧運伯西體育場強勢回歸，現場加油觀眾包括影星...
美國體操天后拜爾絲休息兩年後，在巴黎奧運伯西體育場強勢回歸，現場加油觀眾包括影星湯姆克魯斯、歌手女神卡卡等美國名人。圖為克魯斯(右)28日在場觀看。(美聯社)

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