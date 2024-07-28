巴奧／贏了約克維奇1局的男人 伊布登輸得慘卻笑得爽

拿下一局的伊布登興奮地把T恤拉起來蓋住腦袋。（美聯社）

27日的巴黎陰雨綿綿。羅蘭加洛斯中央球場，對陣約克維奇 的澳洲 網球老將伊布登（Matthew Ebden）已連丟10局。面對擁有24座大滿貫冠軍頭銜的頭號種子約克維奇（Novak Djokovic），伊布登知道自己毫無勝算。

第二盤，在0：4落後的情況下，隨著約克維奇的一次回球出界，伊布登終於保發。儘管約克維奇有「放水」跡象，拿下這一局的伊布登仍興奮地把T恤拉起來蓋住腦袋，轉身面向看台上舉著澳洲國旗的觀眾們，張開雙臂慶祝。

約克維奇最終以6：0和6：1輕鬆獲勝，伊布登輸得很慘，但他笑得很開心。

「未來某一天，我可以跟我的兒子說，我在職業生涯最後一場單打比賽，對約克維奇使出了下手發球。」伊布登賽後說，「我的兒子今天早上在房間畫奧運 五環，他說是為了爸爸的比賽畫的五環，當然他指的是雙打比賽。」

這場單打比賽對伊布登來說是個意外。2024年，他拿下了澳網男雙冠軍，打進法網男雙半決賽，今年2月他曾排在男雙世界第一，現在他位列男雙世界第三。

本屆奧運，伊布登原本是參加男雙和混雙比賽，但由於一名男單選手因傷臨時退賽，而替補順位在伊布登前面的雙打選手都拒絕參加單打比賽，點頭同意的伊布登最終「幸運」躋身單打籤表。

從其他雙打選手拒絕的情況來看，不難發現跨項參賽是個頗具挑戰的選擇。且不論伊布登遠離單打賽場已久，在奧運賽場三線作戰對於36歲的他來說，在體能和健康上都是不小的挑戰。

男單籤表出來後，伊布登在社交媒體上發了一段視頻。視頻裡，他瞇著眼睛，試圖從密密麻麻的表格中找到自己的對陣信息，而後他驚愕地瞪大雙眼。他給這段影片配的文字是：「當你好不容易替補進入奧運單打比賽，卻得知你首輪將對陣約克維奇，贏了後第二輪又可能遇到納達爾時……」這句話的結尾，伊布登還配了兩個表情：一個哭笑不得、一個淚流滿面。

雖然沒有戰勝頭號種子的實力，但伊布登在當天比賽中展現出了直面挑戰的勇氣。賽後，伊布登在混採區舉起雙手比出兩個圓圈，笑著說：「我本以為我會拿到兩個甜甜圈（0：6、0：6），但挺好的，我還拿下了一局。我其實很努力地想要讓觀眾多看約克維奇打幾個球，但沒能堅持太久。」

「我是個老球員了。我的經歷豐富到讓自己認清現狀，贏他是不可能的，不管我把球打到什麼位置，他都能打回來。對上約克維奇，我唯一的目標就是不要受傷。」伊布登說。