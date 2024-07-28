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巴奧／開幕表演 呂盈昱是唯一中國舞者 身影家人找不到

中國新聞組╱北京28日電
呂盈昱在巴黎奧運會開幕式表演候場時自拍。（取材自極目新聞／受訪者供圖）
呂盈昱在巴黎奧運會開幕式表演候場時自拍。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

2024巴黎奧運會開幕式在雨中以法國人獨有的浪漫拉開序幕，有一幕場景是500位身著金色服裝的舞者，在市政廳屋頂、橋上、河邊翩然起舞，在市政廳的舞群中，有一個中國女孩的身影引發關注。

極目新聞報導，呂盈昱來自吉林長春，從小就熱愛舞蹈，具舞蹈編導雙碩士學位。兩年前，呂盈昱考取法國巴黎國立高等音樂舞蹈學院，就讀當代舞蹈表演與編舞專業，曾參加坎城舞蹈節，接受突尼斯駐法國使館的邀請演出，也曾是Le ballet preljocaj(法國國寶級編導的舞團)的實習舞者。

由於成績突出，呂盈昱今年4月獲知她將代表學校參加巴黎奧運開幕式表演，激動萬分。兩個月後，她和同伴們開始彩排。事先她們簽署了保密協議，被要求嚴格保密舞蹈內容。呂盈昱說，就連爸媽也不知道她每天在巴黎幹什麽。

7月26日這天，呂盈昱早早就換上演出服，來到塞納河畔的夏特萊劇院，她們的舞蹈排在美國歌手Lady Gaga後面。由於候場，她錯過中國代表團的身影，事後懊惱說：「本來想為他們吶喊助威的。」

表演終於開始，在大雨裡，腳下踩著水花，地表濕滑，但都沒有影響這位舞者，唯一的遺憾是，原本安排在屋頂的芭蕾取消了。

表演隔天醒來，手機裡全是親友的消息，爸媽在直播鏡頭裡找了她一晚上，不停問她：「你在哪？哪個是你？」呂盈昱哭笑不得，發出一張截圖，像素模糊的圖片上依稀看得出人影，「勉強能看到上面有人跳舞吧？哈哈哈」。

呂盈昱表演完的第二天就恢復正常校園活動，她的舞蹈之路未來還很長，但作為中國人站在巴黎奧運會開幕式上表演，那一刻，她圓滿了。

呂盈昱(最後排右)和巴黎奧運會開幕式表演團隊成員合影。（取材自極目新聞／受訪者供...
呂盈昱(最後排右)和巴黎奧運會開幕式表演團隊成員合影。（取材自極目新聞／受訪者供圖）

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