我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

賀錦麗副手 國會山莊報：亞利桑納參議員凱利有望出線

巴奧／「打出香港精神」江旻憓奪首金 港人熬夜看冠軍戰

中新社／香港28日電
江旻憓獲得巴黎奧運擊劍女子個人重劍金牌，這也是巴黎奧運會香港代表團首金。 （中通社）
江旻憓獲得巴黎奧運擊劍女子個人重劍金牌，這也是巴黎奧運會香港代表團首金。 （中通社）

7月27日，香港運動員江旻憓奪得巴黎奧運女子個人重劍賽事金牌，為香港隊帶來本屆奧運首枚金牌及首枚獎牌。香港特區行政長官李家超對江旻憓和她的教練致以衷心祝賀。 

賽事中，頭號種子江旻憓由32強起步，先後擊敗來自埃及、美國、烏克蘭和愛沙尼亞的選手，闖入決賽。 

決賽時，江旻憓在落後1：7的劣勢下奮力追至12：12，加時賽中「一劍決勝負」刺中對手得分，以13：12完成大逆轉，拿到港隊奧運史上第三面金牌。

7月27日，不少香港市民到商場觀看比賽直播，現場氣氛熱鬧。由於香港與巴黎有時差，有港人於香港時間28日凌晨熬夜繼續收看冠軍戰，為江旻憓打氣，並在社交平台留言祝賀她奪冠，稱讚她「逆境自強，打出了香港精神，香港之光」。

「我看了一整天啦，她真是好厲害呀！不愧是『世一』，心理質素很好，臨危不亂，令人印象深刻。她今次獲獎，應該會令更多人學習擊劍。」市民楊小姐說。

李家超說：「我和很多市民一樣，一直為江旻憓打氣。」他指出，江旻憓在比賽中發揮超卓水準，劍法凌厲，盡展堅毅鬥志，奪得金牌是實至名歸，令人振奮。她再次為香港劍擊運動締造歷史，也證明了香港運動員的實力非凡，讓全港市民引以為豪。

巴黎奧運中國香港體育代表團團長施文信稱，這面金牌是港隊本屆奧運會首面獎牌，為其他陸續出賽的運動員壯行色，令人鼓舞。 

香港特區行政會議非官守議員亦祝賀江旻憓為香港奪得首面獎牌。他們表示，會全力支持特區政府繼續加強對菁英運動員的支援和吸引國際體育盛事在香港舉行，推動香港體育發展。

江旻憓獲得巴黎奧運擊劍女子個人重劍金牌，這也是巴黎奧運會香港代表團首金。 （新華...
江旻憓獲得巴黎奧運擊劍女子個人重劍金牌，這也是巴黎奧運會香港代表團首金。 （新華社）

巴黎奧運熱話題

香港 巴黎奧運 烏克蘭

上一則

巴奧／法國男籃逆轉巴西奪首勝 日本慘敗德國

延伸閱讀

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻
巴奧／香港首金「微笑劍后」江旻憓奪個人重劍金牌

巴奧／香港首金「微笑劍后」江旻憓奪個人重劍金牌
巴奧雨中開幕 搭船進場 傳奇運動員遞聖火 天后獻唱

巴奧雨中開幕 搭船進場 傳奇運動員遞聖火 天后獻唱
巴奧／10大美女運動員 中國選手吳艷妮、黃張嘉洋、熊敦瀚上榜

巴奧／10大美女運動員 中國選手吳艷妮、黃張嘉洋、熊敦瀚上榜
烏克蘭外長籲港「勿助俄逃避制裁」 李家超回應了

烏克蘭外長籲港「勿助俄逃避制裁」 李家超回應了
內地新贈2熊貓 李家超赴四川商討 爭取十一前抵港

內地新贈2熊貓 李家超赴四川商討 爭取十一前抵港

熱門新聞

全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35
一名舞者疑似動作太大導致下體外露。(取自X)

巴奧／開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳

2024-07-27 02:10
樊振東(右)爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴奧／樊振東爆改紙板床 小單間變大床房

2024-07-24 22:50
樊振東爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴奧／中國乒乓球選手樊振東爆改紙板床 小單間秒變大床房

2024-07-25 02:26
全紅嬋。(視頻截圖)

巴奧／中國跳水隊抵法 全紅嬋逗樂記者：頭油到能炒菜

2024-07-22 21:50

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
巴奧／開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳

巴奧／開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
曬太陽有五秘訣 取得維他命D又不怕危害健康

曬太陽有五秘訣 取得維他命D又不怕危害健康