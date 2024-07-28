巴奧／「打出香港精神」江旻憓奪首金 港人熬夜看冠軍戰

江旻憓獲得巴黎奧運擊劍女子個人重劍金牌，這也是巴黎奧運會香港代表團首金。 （中通社）

7月27日，香港 運動員江旻憓奪得巴黎奧運 女子個人重劍賽事金牌，為香港隊帶來本屆奧運首枚金牌及首枚獎牌。香港特區行政長官李家超對江旻憓和她的教練致以衷心祝賀。

賽事中，頭號種子江旻憓由32強起步，先後擊敗來自埃及、美國、烏克蘭 和愛沙尼亞的選手，闖入決賽。

決賽時，江旻憓在落後1：7的劣勢下奮力追至12：12，加時賽中「一劍決勝負」刺中對手得分，以13：12完成大逆轉，拿到港隊奧運史上第三面金牌。

7月27日，不少香港市民到商場觀看比賽直播，現場氣氛熱鬧。由於香港與巴黎有時差，有港人於香港時間28日凌晨熬夜繼續收看冠軍戰，為江旻憓打氣，並在社交平台留言祝賀她奪冠，稱讚她「逆境自強，打出了香港精神，香港之光」。

「我看了一整天啦，她真是好厲害呀！不愧是『世一』，心理質素很好，臨危不亂，令人印象深刻。她今次獲獎，應該會令更多人學習擊劍。」市民楊小姐說。

李家超說：「我和很多市民一樣，一直為江旻憓打氣。」他指出，江旻憓在比賽中發揮超卓水準，劍法凌厲，盡展堅毅鬥志，奪得金牌是實至名歸，令人振奮。她再次為香港劍擊運動締造歷史，也證明了香港運動員的實力非凡，讓全港市民引以為豪。

巴黎奧運中國香港體育代表團團長施文信稱，這面金牌是港隊本屆奧運會首面獎牌，為其他陸續出賽的運動員壯行色，令人鼓舞。