巴奧／「打出香港精神」江旻憓奪首金 港人熬夜看冠軍戰
7月27日，香港運動員江旻憓奪得巴黎奧運女子個人重劍賽事金牌，為香港隊帶來本屆奧運首枚金牌及首枚獎牌。香港特區行政長官李家超對江旻憓和她的教練致以衷心祝賀。
賽事中，頭號種子江旻憓由32強起步，先後擊敗來自埃及、美國、烏克蘭和愛沙尼亞的選手，闖入決賽。
決賽時，江旻憓在落後1：7的劣勢下奮力追至12：12，加時賽中「一劍決勝負」刺中對手得分，以13：12完成大逆轉，拿到港隊奧運史上第三面金牌。
7月27日，不少香港市民到商場觀看比賽直播，現場氣氛熱鬧。由於香港與巴黎有時差，有港人於香港時間28日凌晨熬夜繼續收看冠軍戰，為江旻憓打氣，並在社交平台留言祝賀她奪冠，稱讚她「逆境自強，打出了香港精神，香港之光」。
「我看了一整天啦，她真是好厲害呀！不愧是『世一』，心理質素很好，臨危不亂，令人印象深刻。她今次獲獎，應該會令更多人學習擊劍。」市民楊小姐說。
李家超說：「我和很多市民一樣，一直為江旻憓打氣。」他指出，江旻憓在比賽中發揮超卓水準，劍法凌厲，盡展堅毅鬥志，奪得金牌是實至名歸，令人振奮。她再次為香港劍擊運動締造歷史，也證明了香港運動員的實力非凡，讓全港市民引以為豪。
巴黎奧運中國香港體育代表團團長施文信稱，這面金牌是港隊本屆奧運會首面獎牌，為其他陸續出賽的運動員壯行色，令人鼓舞。
香港特區行政會議非官守議員亦祝賀江旻憓為香港奪得首面獎牌。他們表示，會全力支持特區政府繼續加強對菁英運動員的支援和吸引國際體育盛事在香港舉行，推動香港體育發展。
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