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巴奧／首日抓到用禁藥 伊拉克柔道選手禁賽

編譯潘勛／綜合27日電
伊拉克男子柔道選手席漢尿液驗出禁藥。(取材自X平台)
伊拉克男子柔道選手席漢尿液驗出禁藥。(取材自X平台)

巴黎奧運首日就抓到有選手使用禁藥。「國際檢測機構」（International Testing Agency, ITA）26日指出，伊拉克柔道選手席漢（Sajjad Sehen）23日所採的尿液樣本裡，被測到兩種同化類固醇禁藥呈陽性反應，其結果在開幕式前幾小時宣布，席漢被暫時禁賽。

28歲的席漢的樣本裡，測出美雄酮（metandienone）及寶丹酮（boldenone）兩種禁藥陽性，他原本預計在30日出賽。這是席漢生涯首度角逐奧運，原定30日男子柔道81公斤級出賽，32強對上烏茲別克對手。代表國際奧會管理本屆奧運反禁藥計畫的ITA發表聲明指出，依規定席漢不得出賽，並將向他提起紀律訴訟，「這意味著該運動員將被禁止在2024巴黎奧運期間，參與比賽、訓練、擔任教練，或者任何相關活動。」

據外媒報導，現年28歲的席漢，曾經兩度獲得世界盃銅牌，去年在阿爾及利亞的阿拉伯運動會也拿到銅牌。ITA強調，這位柔道選手已經獲悉此案並遭到暫時停賽，但有權利向體育仲裁法庭反興奮劑部門（CAS ADD）申訴，或者要求B瓶樣本重新檢驗。

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