巴奧／史上最爽賽事 衝浪比賽移師大溪地 郵輪當選手村

德國選手艾爾特。(路透)

本屆巴黎奧運 衝浪比賽移師南太平洋,也就是法屬玻里尼西亞(French Polynesia)大溪地島舉行,並安排郵輪充當海上選手村,讓衝浪選手比賽兼度假,被視為奧運史上最爽的賽事。

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導,巴黎奧運衝浪比賽移師法國9300哩外的大溪地島西南方衝浪聖地「泰阿胡波奧」(Teahupo'o)舉行,並向郵輪公司Aranui Cruises承租客貨兩用郵輪Aranui 5當成臨時海上選手村。

首次參加奧運比賽的德國選手艾爾特(Tim Elter)拍下Aranui 5內部情況,並透過鏡頭帶著網友從套房海景陽台俯瞰一望無際的藍色海水以及鬱鬱蔥蔥的綠色島嶼,影片上傳至抖音 (TikTok),短短數日獲得近200萬次點閱。

艾爾特表示:「很多網友詢問大溪地海上選手村是否有紙板床,我們並沒有睡紙板床,而是睡在真正的鋁製床架,堅固又穩定,沒錯,我們過得比巴黎的選手更爽。」

報導指出,充當海上選手村的Aranui 5全長約413.5呎,內部裝潢洋溢玻利尼西亞風情,擁有103間海景陽台套房、八個日光浴甲板以及室外游泳池、水療中心、健身房、餐廳等,設備齊全,比賽期間,就停靠在距離「泰阿胡波奧」衝浪賽場不到45分鐘的海域。

紐西蘭22歲衝浪女選手維特(Saffi Vette)也在抖音分享個人入住Aranui 5的經驗,只見船艙傳來創作歌手高堤耶(Gotye)暢銷歌曲Somebody That I Once to Know,維特與各國選手隨之起舞、歡笑,維特還不忘註明:「我們的海上奧運選手村氣氛熱鬧。」這支影片累計獲得740萬次點閱,而且持續在網路發燒。

維特的隊友史泰爾曼(Billy Stairmand)也拍下在Aranui 5參觀過程,讓網友一睹南太平洋的美麗風光並見證玻里尼西亞熱情的待客之道。

雖然入住Aranui 5的衝浪選手獲得的待遇明顯高於巴黎選手,但美國、巴西與澳洲 等三國仍決定將選手們安排住在大溪地島上。