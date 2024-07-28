我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／頒獎台上沒有鮮花 奪牌選手拿的長方形禮盒是什麼？

夢想到輝達工作？過來人曝：壓力超大、比台積電高壓

巴奧／黃雨婷戴最萌髮卡 打最準的槍 衝上熱搜

中國新聞組／北京28日電
中國隊年輕小將黃雨婷（見圖）在射擊混合團體10米氣步槍金牌賽中，與盛李豪大敗韓國，取得金牌。（取材自上觀新聞）
中國隊年輕小將黃雨婷（見圖）在射擊混合團體10米氣步槍金牌賽中，與盛李豪大敗韓國，取得金牌。（取材自上觀新聞）

巴黎奧運射擊混合團體10米氣步槍金牌賽中，中國組合黃雨婷、盛李豪以16-12的大比分擊敗韓國，奪得本屆巴黎奧運會第一枚金牌。兩人的精采表現讓網友激動不已，但在比賽中還有一樣東西抓住了觀眾的眼球，就是黃雨婷的可愛髮卡，相關話題衝上熱搜；兩人的網名也在網路上引發熱議。

上觀新聞報導，網友熱烈討論黃雨婷的髮卡，表示「戴最萌的髮卡，打最準的槍」，也不少人直呼想要，「妹妹髮卡好可愛，小孩姐最後的10.8太牛了」，還有媒體趁機抽獎送起了同款髮卡，不少人留言「哈哈哈，真會！我也想有奧運冠軍的能力。」，也有人說「上次楊倩買的髮卡還沒用完」。

同時，盛李豪的網名「@光靠幹飯就」和黃雨婷的微博網名「@A阿條本條」也引起了關注。網友稱讚「太會起名字了」。還有人利用兩人的網名一語雙關，「恭喜A阿條本條光靠幹飯就獲得了首金！」

興奮的網友還給兩人分別取了暱稱「阿條姐」和「幹飯哥」，喊出「阿條幹飯，吃出金牌，棒棒噠！」

資料顯示，黃雨婷出生於2006年，2022年時作為最年輕的參賽選手，在射擊世錦賽奪得2金1銀。2023年，在杭州亞運會奪得3枚金牌，並在女子10米氣步槍項目中打破亞運會紀錄。

黃雨婷的高中老師表示，「黃雨婷的髮卡是自己做的，（之前）回班裡以後，還給每一位女生都送了自己做的髮卡。」

黃雨婷的萌款髮卡引發網友熱議，衝上熱搜。（新華社）
黃雨婷的萌款髮卡引發網友熱議，衝上熱搜。（新華社）

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運 杭州亞運

上一則

巴奧／拳擊黃筱雯、射箭混雙雷千瑩 戴宇軒搶8強

下一則

巴奧／加拿大女足「刺探敵情」遭重罰 必須3場全贏才能晉級

延伸閱讀

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻

「光之城」巴黎發生大停電、原因不明 奧運賽事恐受阻
一招反制巴黎小偷 華人遊客躲過三次：原來偷子也怕社牛

一招反制巴黎小偷 華人遊客躲過三次：原來偷子也怕社牛
巴奧／中國首金 盛李豪「天才槍手」擁超越常人的專注力

巴奧／中國首金 盛李豪「天才槍手」擁超越常人的專注力
谷愛凌透露 將參加巴黎奧運會大眾馬拉松比賽

谷愛凌透露 將參加巴黎奧運會大眾馬拉松比賽
奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本

奧運羽球／衛冕軍「麟洋配」開紅盤 雙打首戰直落2擊敗日本
用乖乖拜拜台灣LV當伴手禮 巴黎文化奧運台灣館將開幕

用乖乖拜拜台灣LV當伴手禮 巴黎文化奧運台灣館將開幕

熱門新聞

全紅嬋背包上掛了10KG動物玩偶。(取材自中華網)

巴奧／被調侃背包掛動物園？ 全紅嬋率性回擊：你有病

2024-07-26 22:00
席琳狄翁在巴黎奧運會開幕式獻唱。(美聯社)

不斷更新／巴黎奧運點燃聖火 席琳狄翁艾菲爾鐵塔獻唱

2024-07-26 17:35
一名舞者疑似動作太大導致下體外露。(取自X)

巴奧／開幕式男舞者下體走光 「蛋蛋外露」畫面遭瘋傳

2024-07-27 02:10
樊振東(右)爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴奧／樊振東爆改紙板床 小單間變大床房

2024-07-24 22:50
樊振東爆改紙板床。(取材自大眾日報)

巴奧／中國乒乓球選手樊振東爆改紙板床 小單間秒變大床房

2024-07-25 02:26
17歲的加拿大天才少女麥金塔許（Summer McIntosh）在巴黎奧運女子400公尺自由式預賽游出4分02秒65的成績。（美聯社）

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

2024-07-27 13:39

超人氣

更多 >
佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金

佛州婦住美60年 換駕照才知非公民 恐領不到社安金
故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」
不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關

不止影響腸道 大解頻率與腎臟健康有關
奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛

奧運游泳／400M自由式三后之爭 17歲天才少女美顏吸睛
吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服

吳謹言私服品味挨批 粉絲也搖頭：哪那麼多醜衣服