巴奧／黃雨婷戴最萌髮卡 打最準的槍 衝上熱搜

中國隊年輕小將黃雨婷（見圖）在射擊混合團體10米氣步槍金牌賽中，與盛李豪大敗韓國，取得金牌。（取材自上觀新聞）

巴黎奧運 射擊混合團體10米氣步槍金牌賽中，中國組合黃雨婷、盛李豪以16-12的大比分擊敗韓國，奪得本屆巴黎奧運會第一枚金牌。兩人的精采表現讓網友激動不已，但在比賽中還有一樣東西抓住了觀眾的眼球，就是黃雨婷的可愛髮卡，相關話題衝上熱搜；兩人的網名也在網路上引發熱議。

上觀新聞報導，網友熱烈討論黃雨婷的髮卡，表示「戴最萌的髮卡，打最準的槍」，也不少人直呼想要，「妹妹髮卡好可愛，小孩姐最後的10.8太牛了」，還有媒體趁機抽獎送起了同款髮卡，不少人留言「哈哈哈，真會！我也想有奧運冠軍的能力。」，也有人說「上次楊倩買的髮卡還沒用完」。

同時，盛李豪的網名「@光靠幹飯就」和黃雨婷的微博網名「@A阿條本條」也引起了關注。網友稱讚「太會起名字了」。還有人利用兩人的網名一語雙關，「恭喜A阿條本條光靠幹飯就獲得了首金！」

興奮的網友還給兩人分別取了暱稱「阿條姐」和「幹飯哥」，喊出「阿條幹飯，吃出金牌，棒棒噠！」

資料顯示，黃雨婷出生於2006年，2022年時作為最年輕的參賽選手，在射擊世錦賽奪得2金1銀。2023年，在杭州亞運 會奪得3枚金牌，並在女子10米氣步槍項目中打破亞運會紀錄。