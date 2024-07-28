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巴奧／網友怒中國隊進場鏡頭僅10秒 LGBTQ畫面央視沉默了

中國新聞組／北京28日電
巴黎奧運開幕式，各國選手搭船進場，中國隊和其他國家併船，還被排在船尾，引發網友不滿。（新華社）
巴黎奧運開幕式，各國選手搭船進場，中國隊和其他國家併船，還被排在船尾，引發網友不滿。（新華社）

巴黎奧運開幕式昨在塞納河舉行，中國代表隊被排在和其他國家併船遊河，不僅排在船尾，在轉播鏡頭中還只出現10秒，讓許多網民崩潰怒批「不尊重中國體育大國」，話題「還沒看清中國隊過去了」衝上熱搜，不過「只出現10秒」熱搜卻疑被微博屏蔽。也有不少網友批評中國砸重金培養運動員奪金，呼籲當局應多關注民生，而不是砸錢製造強國假象。

中國代表團昨天開幕式中排在第41位進場，大批中國網民守在央視頻道前看直播，但當中國代表團坐船入場，只見大批身穿紅色制服的中國代表團和其他國家併船，還全都擠在船尾，更讓中國網民無法接受的是，和其他國家擠在一條船上也就算了，中國代表團在鏡頭中還只出現10秒，讓不少網民怒批「還沒看清楚就過去了」，「想拍照都來不及」。

有網民留言說，中國是體育大國，而且代表團人數眾多，卻被排和智利、加拿大等四國併船，中國代表團因此全被擠到了船尾，實在無法接受；而且，不僅人都沒有看明白，截圖都差點來不及就過去了，且在給到中國代表團鏡頭的時候，旁邊的伴舞還雜亂無章，讓他們相當不滿。

「中國隊只出現10秒」一度衝上熱搜但後來被屏蔽為「此話題不顯示」，網民們後來接力再生出「還沒看清中國隊過去了」等話題，再度進入熱搜。

另外，在中國網路上也有另一種吐槽巴黎奧運的聲音。據美國之音報導，中國網路上為中國參賽健兒的加油聲此起彼落，但也有不少網民盼當局別再浪費納稅人的錢，稱藉「舉國體制」培養運動員奪金，只能給統治者臉上添光圖彩」，百姓生活不會因此好起來。有網民因此懷念「胡溫時期」，呼籲經濟困境下，當局應多關注民生，而不是砸錢製造強國假象。

美國之音報導指出，一連幾天，光是中國官媒新華社單則「一人一句給中國健兒加油」的微博發帖就能吸引到上萬名網民關注。不過，面對經濟下行，今年有部分中國網民對奧運會和中國隊奪金的關注度不僅偏低，還怨聲四起，不少網民直言，他們對巴黎奧運會不感興趣，只關心切身的食安、延遲退休、教育、工作、醫療和養老等民生問題。

另據明報報導，巴黎奧運開幕式在中國由央視直播，當開幕式出現展現法國多元文化一幕，變裝皇后、LGBTQ+群體在遊行中親吻，並有3名性取向不明的男女一同親熱時，央視解說員久久沒有開口說話，「央視解說沉默了」話題隨即衝上新浪微博熱搜榜首。有網民認為內容作為奧運開幕式「不雅」，也有人認為這展示了法國的包容文化。

巴黎奧運熱話題

巴黎奧運

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