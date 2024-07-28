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巴奧／美查中國選手禁藥 國際奧委會批「越權」威脅不讓辦奧運

編譯陳韻涵／綜合報導
國際反禁藥組織鬧內鬨，國際奧委會威脅不再讓美國舉辦奧運。圖為世界反禁藥組織主席班卡(中)25日舉行記者會。(歐新社)
國際反禁藥組織鬧內鬨，國際奧委會威脅不再讓美國舉辦奧運。圖為世界反禁藥組織主席班卡(中)25日舉行記者會。(歐新社)

巴黎奧運前夕，美國執法單位一項旨在打擊體育賽事禁藥的法律引起奧運相關單位緊張，不僅再次引發相互責難和禁藥影射，國際奧委會和禁藥組織指責美國當局的行為「越權」，並威脅取消美國主辦2028年夏季奧運和2034年冬季奧運的資格。

美聯社報導，禁藥爭議延燒近十年，始於俄羅斯運動員在2014年冬季索契奧運(Sochi Olympics)上公然使用禁藥爆發醜聞，眾人批評「世界反禁藥組織」(World Anti-Doping Agency，簡稱WADA)和「國際奧林匹克委員會」(簡稱IOC或國際奧會)的反應疲軟。

路透報導，美國因此於2020年通過「羅臣科夫法」(Rodchenkov Act)，賦予聯邦當局調查體育用藥及其隱匿行為的權力，凡涉及美國運動員或與美國有經濟來往的國際體育賽事皆適用這項立法。

國際反禁藥組織鬧內鬨，國際奧委會威脅不再讓美國舉辦奧運。世界反禁藥組織主席班卡被...
國際反禁藥組織鬧內鬨，國際奧委會威脅不再讓美國舉辦奧運。世界反禁藥組織主席班卡被批反 應不力。(歐新社)

美國調查人員隨後依據「羅臣科夫法」，調查23名中國游泳選手在2020年底和2021年初於中國境內賽事中，驗出對禁藥「曲美他嗪」(trimetazidine)呈陽性反應一事；曲美他嗪藥檢陽性的消息曝光後，中方將此結果歸咎於「酒店廚房汙染食物」，沒有選手因此被停賽，部分泳將後來在2021年的東京奧運上奪牌。

最新一輪關於禁藥的三場記者會在巴黎舉行，而WADA指責就「羅臣科夫法」制裁WADA最高調的批評者，即「美國反禁藥組織」(United States Anti-Doping Agency)。

WADA主席班卡(Witold Banka)解釋：「作為全球監管機構，我們一大職責是確保美國的利害關係人，遵守我們的法規和規則，並確保國家立法符合世界反禁藥規章。」

班卡發表聲明前夕，國際奧會宣布2034年冬季奧運(2034 Winter Games)在鹽湖城(Salt Lake City)舉行，但國際奧會施壓美國議員，要求美方自廢(反禁藥)武功並放棄徹查中國禁藥疑雲，讓原本值得慶祝的消息蒙上陰影。

美聯社分析，若WADA認定「羅臣科夫法」不符合規定，可能啟動認定美國反禁藥組織違規行為的程序。

路透報導，曾任WADA主席的加拿大律師龐德(Dick Pound)則認為，美國利用「羅臣科夫法」調查23名中國游泳選手藥檢案，恐使美國喪失舉辦奧運的資格。

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