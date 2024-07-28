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巴奧／「我們有好萊塢」吉兒拜登：洛杉磯奧運活力不輸巴黎

編譯盧炯燊／綜合報導
率領美國官方代表團出席巴黎奧運的第一夫人吉兒．拜登(中)27日到比賽場館為美國水球運動員打氣。(路透)
率領美國官方代表團出席巴黎奧運的第一夫人吉兒．拜登(中)27日到比賽場館為美國水球運動員打氣。(路透)

美國第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)率領美國官方代表團出席巴黎奧運開幕式，同時到美國運動員營地為他們打氣。

開幕式期間一度下大雨，但並未澆熄觀眾的熱情，吉兒也不例外，在與主持開幕式的法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)及夫人短暫會晤後，即到塞納河畔參加儀式。

壯觀的開幕式給吉兒留下深刻印象，儘管大雨淋濕了運動員，不過聚集在河岸及橋上的觀眾為他們加油，精采的演出令人驚嘆。

吉兒27日在美國駐法國大使官邸舉行招待會並發表講話，明確說明了美國在主辦2028洛杉磯奧運時，如何呈現美國的實力、魅力與活力，語帶雙關地說「大雨並沒有澆熄我們的精神」。

這位第一夫人認為，美國可以在洛杉磯奧運上與法國巴奧的活力相媲美，「巴黎有艾菲爾鐵塔，但我們(洛杉磯)有好萊塢，對吧？好萊塢的魔力就在於讓所有夢想成真。」

美國官方代表團成員也包括洛杉磯市長貝斯(Karen Bas)，在巴奧閉幕式上他將接過奧運旗幟，正式開始為2028奧運做籌備工作，這將是洛杉磯繼1932年及1984年之後，第三次主辦夏季奧運。

吉兒說，在 2028年奧運上，各國運動員及觀眾將會看到美國人的熱情、好客及領導能力，更不用說經驗了。

在總統老公宣布退選後，吉兒難得逃離華盛頓動盪的政治氛圍來到巴黎，不但出席奧運開幕式，還到美國選手的營地打氣，親自到賽場觀戰激勵士氣。

她專程看了一場美國女子水球賽，與在場的美國觀眾互相擁抱合照。此外她也觀看了男子體操資格賽。

吉兒尤其讚賞20歲體操新星理查德(Frederick Richard)的表現 ，而他正是美國男子體操在巴奧的新希望。

吉兒本星期初到過位於巴黎北部的訓練中心，探望了美國女子橄欖球隊及田徑隊運動員，其間她更親自下場，與運動員完成接力棒傳遞的訓練。

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