巴奧／陳藝文為中國奪金 媽媽：她也圓了我的跳水夢

陳藝文（左）和隊友昌雅妮為中國隊奪得巴黎奧運跳水女子雙人3米板金牌。（中新社）

在陳藝文和隊友昌雅妮為中國隊鎖定巴黎奧運 會跳水女子雙人3米板金牌後，全程觀看比賽直播的陳藝文家人一躍而起，相擁而泣。

27日，廣東省中山市體育運動學校里人聲鼎沸。在陳藝文跳水夢發芽的地方，她的家人、體校教練和700名在校學生一起見證了她的榮譽時刻，隔著屏幕共唱國歌。

「真的太激動太興奮了，又有點心酸。辛苦這麼多年，夢想終於實現了！」看到女兒最後一跳扎入水中，媽媽孫銘茵的淚水奪眶而出，她說最開始想讓女兒練習跳水是因為自己喜歡，這塊金牌也圓了她的跳水夢。

「我從小就喜歡跳水，那時候非常崇拜我的鄰居，他拿了很多跳水比賽的冠軍。有一次過年帶著藝文回老家遇上他，他當時是廣東省跳水運動管理中心主任。我就說想讓女兒學跳水，他看了一下覺得藝文條件不錯，說可以試一下，就這樣開始跳水了。」孫銘茵說。

2008年陳藝文進入中山體校跳水隊，師從張秀榮教練。「藝文是我們中山體校跳水隊的第一批運動員，她有天賦，彈跳力、柔韌性、協調性都非常好。」

觀看弟子的奧運會首秀，張秀榮還特意準備了紙筆，在藝文和搭檔每一跳之後記錄分數。

從省隊到國家隊再到奧運冠軍，十多年的跳水生涯中，最令家人擔心的是陳藝文報喜不報憂。

「回憶起來，她受傷好像從來都沒有當時告訴過我們，小的時候可能是生病發燒這種，長大了要去醫院做個小手術什麼的，她都是過後才告訴我們，然後我們就很心痛。她才那麼小，那些時刻沒有家人在身邊，她怎麼自己走過來的，想起來就會很心疼。」陳藝文的姐姐陳麒安幾度哽咽。

從這場決賽的第一跳開始，陳麒安就緊緊盯著大屏幕，看到妹妹圓夢巴黎後，陳麒安說自己終於放心了。「不是因為金牌，而是因為她實現了自己的願望，我是為這個開心，她真的太辛苦了。」

在這個充滿愛的家庭里，開賽前家人每天跟陳藝文聊的話題是「運動員村逛了沒？」「買了什麼巴黎的紀念品？」，千方百計幫她疏解壓力。

「之後的單人比賽，她加油就行了，跳出自己的最好水平就好。」孫銘茵說。