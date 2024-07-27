巴奧／解密：主火炬台沒有火、有水

26日，觀眾觀看從杜樂麗花園升起的主火炬。（新華社）

在26日晚的巴黎奧運 會開幕式上，由氣球 帶動的主火炬台在杜樂麗花園緩緩升空，暖色調的「火焰」光芒照亮了周圍的盧浮宮玻璃金字塔以及協和廣場方尖碑，主創團隊以一種前所未有的火炬台設計，向全世界展現了法國人刻在骨子裡的浪漫。

然而，在這前所未有的火炬台背後，其實還隱藏著更大的創新——這是奧運歷史上第一個沒有真正火焰的主火炬台，觀眾看到的「火焰」其實是由光流與水霧配合呈現出來的視覺效果。

「這是一次全新的創舉，我們要創造一屆最環保、最綠色的奧運會，所以在能源的使用上，我們放棄了化石能源這樣的傳統方案，而是使用電力，以『電動火焰』的方式，形成本次奧運會的主火炬。」巴黎奧組委主席托尼·埃斯坦蓋說。

主火炬台的設計方案與火炬一樣，由法國設計師馬修·勒漢紐爾操刀完成。在外形上延續了與火炬一樣的設計風格，金屬光澤的外觀簡約大氣。而在這個直徑7米的火炬台中間，隱藏了40個LED聚光燈，可以輸出400萬流明的光照，同時有200個高壓噴霧噴嘴，通過可控的水霧噴射和強大的光流形成視覺效果上的暖色火焰。

埃斯坦蓋介紹，為了實現完美的點火成功的效果，當26日晚最後一棒兩名火炬手——法國柔道奧運會冠軍特迪·里內和法國田徑奧運會冠軍瑪麗-若澤·佩雷克「點燃」主火炬台時，幕後工作人員通過控制開關同時開啟了LED燈與水霧噴嘴，兩種不同的「火焰」在一瞬間完成了轉換。

在電力供給上，巴黎奧組委的合作伙伴法國電力集團（EDF）提供了成熟可靠的解決方案，通過特製的電纜，將電力和高壓水流輸送到主火炬台上。整個火炬台加上氣球裝置的總高度約為30米。根據計劃，每天上午11點至下午7點，工作人員會通過纜繩控制將火炬台拉至離地面較近的位置，供遊客近距離觀賞火炬台。夜晚時分，工作人員再將火炬台升至離地面約60米的空中，營造出與開幕式上相同的浪漫氛圍。氣球在空中時，營造水霧的耗水量約為每小時3立方米；離地面較近的位置時，耗水量為每小時2立方米。

「看到火炬台升起，我一直在忍住不哭出來。我第一次提出把火炬台升到空中的方案時，所有人都覺得這是一個很瘋狂的想法，但最終我們做到了。」勒漢紐爾說。

接受新華社記者採訪時，勒漢紐爾特別表示，希望中國觀眾能喜歡這樣的設計。

值得一提的是，選用氣球將火炬台升至空中，也是對法國悠久的氣球飛行歷史的致敬。現代熱氣球最早就是由法國造紙商孟格菲兄弟于1783年發明；與孟格菲兄弟同時代的物理學家雅克·查爾斯又發明了氫氣球，並在杜樂麗花園成功升空。1878年，法國工程師亨利·吉法爾發明了係留氣球，並再次在杜樂麗花園完成了升空。