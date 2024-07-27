巴奧／用「子彈時間」視角觀看比賽 「中國製造」令人驚艷

奧運會採用阿里雲AI增強全新轉播技術「多鏡頭回放系統」。（新華社）

2024巴黎奧運 已在法國巴黎開幕，中國品牌展示強大實力和創新能力。從奧運會吉祥物「弗里吉」，到各類體育用品及加油圍巾等周邊產品；從盡顯中國式「科技與浪漫」的乒乓球桌、採用智能晶片的運動墊、炫酷的地板屏，到巴黎上空的奧運煙火以及1100架無人機巴黎演出，和電影「駭客 任務」裡的「子彈時間」視角觀看比賽體驗。中國製造產品正「征戰」巴黎奧運。

據大公報報導，小到鑰匙扣、乒乓球，大到球桌、田徑跑道，中企流水線遠跨重洋，為巴黎奧運帶去中國製造氣息。由中企生產的乒乓球，從出場到奧運賽場要經過15道關卡，彈性公差不超過4mm，圓度公差不超過0.04mm，遠高於國際乒聯標準。

從北京、里約、東京到本次巴黎奧運會，河北張孔槓鈴製造有限公司四次成為奧運會體育器材供應商。產品科技含量不斷提升是其受青睞重要原因：東京奧運 後，公司改進槓鈴片橡膠配方，比賽槓鈴桿軸線彎度值達0.2毫米內；這次巴黎奧運，公司革新訓練場館舉重台拼裝結構，使其更穩定牢靠。

奧林匹克廣播服務公司（OBS）和阿里雲日前宣布，巴黎奧運上將有超三分之二的直播信號基於阿里雲向全球分發，雲轉播超越傳統的衛星信號傳輸，成為奧運直播信號主要分發方式。阿里雲部署在全球的公共雲基礎設施，將支撐這些賽事直播畫面從巴黎傳輸到世界各地。

「今年，奧運轉播中心計畫製作比東京奧運多15%到20%的內容，可能最終的實際製作量會增長40%。但和里約奧運相比，奧運轉播中心的面積縮小了近23%，這很大程度上是因為大規模採用了阿里雲。」OBS首席執行官伊阿尼斯．埃克薩科斯說，巴黎奧運還將採用阿里雲AI增強的全新轉播技術──多鏡頭回放系統，可以在比賽觀看體驗中實現「子彈時間」特效。

巴黎奧運傳統煙火秀和現代無人機表演相得益彰。（取材自微博）

「子彈時間」得名於電影「駭客任務」，子彈射向主人公時，畫面切換成慢鏡頭，圍繞子彈旋轉360度。2022年北京冬奧的冰壺和速度滑冰比賽，阿里巴巴將場內幾十個4K高清信號拍攝的內容同步傳輸至服務器，雲上3D建模，自動合成多角度觀看視頻，僅20秒可傳輸至轉播中心和電視台。此後，「子彈時間」相關技術陸續在杭州亞運等賽事轉播中得到運用。