巴奧／開幕式天公不作美 觀眾掃興之餘自找樂子

巴黎奧運在大雨中舉行開幕式。(路透)

巴黎奧運 26日晚間在大雨中舉行開幕式，來自世界各地的觀眾，有的人心情跟天氣一樣不美麗，也有人欣賞法國展現的韌性及新穎的創意。

法新社報導，穿著雨衣的巴西 觀眾阿馬杜（Lucas Amadeu）表示，他很後悔花了2700歐元（約2935美元）買了開幕式頂級座位門票。他說：「我從巴西大老遠來這裡，花了很多錢，卻有糟糕的經驗。」

阿馬杜在歷史悠久的亞歷山大三世橋（Alexandre III bridge）附近看台告訴法新社：「我認為對那些在電視上觀看的人來說，這一定是一場令人驚嘆的表演，畫面也很美麗。」

這位38歲的行銷公司老闆說：「但對於我們在現場的人，我們看不到表演，只看到很多船經過。」

巴黎奧運主辦單位承諾在美麗的巴黎舉行一場壯觀的戶外儀式時，一直在祈禱天公作美。不過當典禮依奧運傳統，由希臘代表團在晚上7時30分過後乘著第一艘船出現時，天空一片灰濛濛，雨幾乎下個不停。

大雨掃了河岸觀眾的興致，但並非所有人都像阿馬杜那樣消極。

57歲的英國顧問史密斯（Mike Smith）與妻子一起觀看開幕式，他說：「這表演太棒了，想法很有趣，呈現方式也很新穎，只是天氣有點掃興。不過我們是英國人，我們習慣了。」

無論如何，觀眾看到的是歷史的一部分，這是奧運第一次在主場館外舉行開幕式。

流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）和法籍馬利裔R&B歌手中村阿雅（Aya Nakamura）出現在沿途大螢幕時，現場立刻爆出熱烈的歡呼聲。

沿途表演活動分為12個部分，這代表約30萬名購票觀眾要一直盯著大螢幕才能了解其他地方的演出內容。

進場遊行以加拿大天后席琳狄翁（Celine Dion）在艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）上的精彩表演作結。

法國鐵路系統今天凌晨曾遭遇惡意破壞行動，法國人梅西 亞德（Marc-Henri Messiad）對此表示，他以法國展現韌性為榮。他告訴法新社：「惡意破壞事件和大雨都未能阻撓我們。我們繼續前進。」