巴奧／奧運開幕前幾小時 法國高鐵遭縱火

開幕式之前，發生有計畫的縱火攻擊鐵路事件，導致通往巴黎的高鐵嚴重受到影響，但尚未確定犯案組織。（美聯社）

在巴黎奧運 26日開幕式前幾個小時，法國高鐵TGV網絡遭到縱火 犯襲擊，嚴重擾亂交通，歐洲各地約80萬人搭火車前往巴黎的旅行受阻，其中包括準備參加奧運開幕式的運動員在內。所幸縱火案並未傳出人員受傷消息；鐵路交通當日下午開始恢復。

官員指稱，奧運開幕式之前，法國高鐵路線遭到惡意破壞。這些顯然經過協調的縱火襲擊，是以遠離首都巴黎的地區為目標，試圖切斷從各方向進入巴黎的鐵路線；火災主要發生在含有TGV系統關鍵訊號電纜的管道內。

法國國家鐵路公司（SNCF）指出，黎明前當地時間約4時左右，三條不同線路的鐵軌附近發生火災，連接巴黎與北部里爾（Lille）、西部波爾多（Bordeaux）和東部斯特拉斯堡（Strasbourg）等城市的信號變電站和電纜遭破壞，造成大範圍通行中斷。另一起可能影響巴黎-馬賽（Marseille）線的縱火案在南部韋爾吉尼（Vergigny）發生之際，被鐵路人員阻止並嚇跑了幾名嫌疑犯。

SNCF執行長法蘭杜（Jean-Pierre Farandou）表示，證據顯示有人「專門選擇影響最嚴重的地方」，「意圖嚴重傷害」法國人民，估計80萬人受影響。

法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）表示，這是有預謀、有計畫的縱火攻擊，情報部門已動員尋找縱火犯。德國 總理蕭茲(Olaf Scholz)在巴黎表示，「絕對不能接受以暴力行為擾亂這樣一個和平的盛會。」

巴黎檢察官已展開全國調查，這些罪行包括威脅國家「根本利益」的財產損失，最高可判處20年徒刑。

SNCF官員表示，開幕式前幾小時，西線載運奧運選手前往巴黎的四列火車，有兩列停駛。德新社報導，兩名德國選手乘坐開往巴黎的火車參加開幕式，因為封鎖不得不在比利時折返。

鐵路官員表示，預計大多數火車將在27日恢復運營，但可能會有延誤；部分干擾可能持續至28日。