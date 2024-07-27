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巴奧／善用資源 法砸百億僅超支25% 比里約、倫敦、東京都少

編譯俞仲慈／綜合報導
根據統計，本屆巴黎奧運花費約100億美元，僅超支25%；圖為位於塞納河上的奧斯特里茨橋施放代表法國國旗的藍白紅三色煙火，象徵自由、平等、博愛。（路透）
根據統計，本屆巴黎奧運花費約100億美元，僅超支25%；圖為位於塞納河上的奧斯特里茨橋施放代表法國國旗的藍白紅三色煙火，象徵自由、平等、博愛。（路透）

根據統計，本屆巴黎奧運花費約100億美元，僅超支25%，遠比過去里約(Rio)奧運、倫敦(London)奧運或東京(Tokyo)奧運花費來得少，原因就在於善用既有資源。

根據「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)報導，26日揭幕的巴黎奧運，來自世界各國約1萬名運動員齊聚一堂爭奪最高榮譽，各項比賽共賣出破紀錄的860萬張門票，並透過電視轉播吸引全球數十億觀眾收看。

每四年舉辦一次的夏季奧運，由於集結各國優秀運動員同場競技，也是全球觀眾關注焦點，因此主辦城市莫不全力以赴，甚至不惜成本舉辦這場夏季體育盛會。

英國「牛津大學」(Oxford University)研究報告指出，自1960年代以來，歷屆奧運舉辦城市投入的預算皆大幅超支，只有本屆巴黎奧運例外。

金融信評報告「標普全球評級」(S&P Global Ratings)顯示，2016年里約奧運以及2020年東京奧運分別超支350%和280%，相較之下，2024年巴黎奧運經費少於100億美元，僅超支約25%，之所以能夠節省大筆經費，在於主辦單位善用既有基礎設施。

「史坦普全球評級」指出，巴黎奧運舉辦期間使用的場館95%早在申辦奧運之前就已存在，因此主辦單位申奧成功後，只增建或整建三棟建築物，包括耗資16億美元的奧運村、耗資1億9000萬美元的水上運動中心以及耗資1億5000美元的體操和羽球場館，因此巴黎奧運成為數十年來，經費支出最少的奧運盛會。

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