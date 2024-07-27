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巴奧／法傳奇男女選手點燃聖火 隨氫氣球飄上天

編譯潘勛／綜合報導
法國柔道選手希內（右）和田徑選手佩雷克（左），二人點燃聖火台。（歐新社）
法國柔道選手希內（右）和田徑選手佩雷克（左），二人點燃聖火台。（歐新社）

巴黎奧運點燃聖火儀式別出心裁，不僅邀各國傳奇運動員接棒，最後由法國三屆奧運柔道金牌得主泰迪希內(Teddy Riner)與田徑名將瑪麗佩雷克(Marie-José Pérec)共同為聖火台點火，聖火台藉由氫氣球冉冉升空，直到閉幕。

火焰 氫氣球載上天

美聯社報導，這次聖火台與以往歷屆夏奧、冬奧立在地面上的並不相同，而是七公尺長(約23呎)的環狀火焰，由高30公尺(約72呎)的氫氣球載著，飄在場地上空。

巴黎夏奧主辦方表示，這個特殊的聖火台是向1783年兩位法國學者、物理學家查理(Jacques Charles)以及工程學家羅伯特(Nicolas-Louis Robert)致敬。當年12月，兩人搭著自製的氫氣球，由杜樂麗花園(Tuileries Gardens)升空。

241年後，巴黎夏奧的氫氣球同樣在巴黎市中心附近的羅浮宮(Louvre Museum)杜樂麗花園點燃，升空後停留在巴黎市兩大地標的巴黎鐵塔及協和廣場(Place de la Concorde)之間。

本屆夏奧的氫氣球是由法國設計師勒安諾(Mathieu Lehanneur)設計，旨在象徵自由，而自由是法國「自由、平等、博愛」三元素之一。

依照奧運歷屆傳統，點燃聖火儀式都經過精心設計和嚴格保密。

曾帶領法國國家隊贏得世界杯冠軍的法國足球傳奇席丹(左)，26日擔任火炬手將聖火傳...
曾帶領法國國家隊贏得世界杯冠軍的法國足球傳奇席丹(左)，26日擔任火炬手將聖火傳給紅土之王納達爾（右），成為巴奧點聖火儀式的最大驚喜。（特派記者季相儒／攝影）

巴奧最後一棒由法國百歲奧運冠軍選手科斯特（左），傳遞給法國柔道選手希內（中）和田...
巴奧最後一棒由法國百歲奧運冠軍選手科斯特（左），傳遞給法國柔道選手希內（中）和田徑選手佩雷克（右），再由他們二人點燃聖火台。（歐新社）

26日直到開幕式尾聲，由帶領法國奪得世界杯冠軍的法國足球傳奇席丹登場接過聖火火炬，再傳給奪得法網14次冠軍的西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）、拿過3次法網冠軍杯的美國網壇名將小威廉絲（Serena Williams）、以及田徑傳奇劉易士（Carl Lewis）、前NBA球星帕克（Tony Parker）。

升空 席琳狄翁獻唱

最後則由地主國高齡一百歲的奧運自行車團體賽金牌得主查爾斯科斯特(Charles Coste) 將火炬傳給泰迪希內和瑪麗佩雷克點燃氫氣球造型的聖火台，聖火台冉冉升空，配上席琳狄翁的歌聲、正式宣告奧運揭幕。

佩雷克是法國最著名的奧運運動員之一，1992年、1996年在奧運田徑項目奪得三面金牌；她2013年獲任命為法國最高榮譽的「榮譽軍團」(Legion of Honour)軍官。

希內則是法國史上體格最突出的運動員之一，2012年首奪奧運柔道項目金牌，繼而在2016、2020年夏奧衛冕成功。

納達爾（左）和小威廉絲（右）乘船登岸接棒聖火。納達爾生涯22座冠軍有14座是在法...
納達爾（左）和小威廉絲（右）乘船登岸接棒聖火。納達爾生涯22座冠軍有14座是在法網奪得；小威廉絲生涯23座冠軍其中法網有3座。（路透）

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