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巴奧／選手乘船進場、巨星登台演唱 雨澆不熄開幕熱情

記者顏伶如／綜合報導
26日天空不作美，開幕典禮一路下雨，但沒有澆熄觀眾的熱情。（歐新社）
26日天空不作美，開幕典禮一路下雨，但沒有澆熄觀眾的熱情。（歐新社）

華爾街日報分析，巴黎奧運開幕儀式展現巴黎與巴黎象徵精神挺過困難考驗。長達數年的奧運籌備期間，法國經歷一連串挑戰，包括新冠疫情期間居家避疫、恐怖攻擊，以及烏克蘭戰爭與加薩戰爭而衍生的區域政治緊張。典禮即將開始的倒數幾小時，滋事分子同一時間在法國國營高鐵系統多處地點縱火，導致法國交通主要動脈一度癱瘓，大約80萬通勤族的行動受到影響。

巴黎2024(Paris 2024)奧運會組織委員會主席艾斯堂格(Tony Estanguet)說：「法國人很難意見一致，但我們知道在關鍵時刻如何團結起來。」

有別於歷年來的進場模式，來自世界各地200個代表團的1萬500名選手分別搭乘94艘船隻進場，將近4哩(6公里)航程中通過各種不同舞台。穿著制服的各國選手向圍觀群眾揮手致意，冒雨觀禮的群眾既歡樂又熱鬧，開幕典禮全程歷時約3小時。

座落於艾菲爾鐵塔附近的貴賓席上，觀禮來賓包括法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee)主席巴赫(Thomas Bach)以及美國第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)等。數十位各國政要元首蒞臨參加開幕式，巴黎搖身一變大型的露天劇場。

加拿大流行天后席琳狄翁(Céline Dion)為開幕儀式壓軸，站在艾菲爾鐵塔中央的舞台上獻唱法國女歌手伊迪絲琵雅芙(Édith Piaf)歌曲「愛的禮讚」(L'Hymne à l'amour)。

馬利(Mali)出生的法國流行天后中村阿雅(Aya Nakamura)也在開幕儀式演出，還有向法國經典歌劇「悲慘世界」(Les Misérables)致敬的橋段。美國流行天后女神卡卡也意外現身表演。

莫斯科今年4月遭遇恐攻之後，法國便為巴黎奧運之前的維安升級。奧運開幕儀式選在巴黎市中心區舉行，代表著馬克宏必須展開法國史上和平時期最大規模的維安動員。馬克宏率領的政府團隊連續幾周遭遇動盪，如果奧運開幕儀式順利收場，等於向世人證明法國雖然對於在國際舞台影響力消退感到焦慮，卻依然還是文化超級強權，有能力推出無人能出其右的華麗盛會，緊緊抓注全世界的目光。

美聯社報導，美國沙灘排球代表隊選手程凱莉(Kelly Marie Cheng，音譯)說：「我們撐過大雨，雨勢並沒有影響我們的興致。」她表示，對於選手們而言，「這是我們人生當中最美妙的夜晚之一」。

擔任美國代表隊男子掌旗手的NBA職籃洛杉磯湖人隊球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)穿著塑膠雨衣說道：「下雨擋不住我們。」

巴黎奧運熱話題

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