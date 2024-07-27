巴奧雨中開幕 搭船進場 傳奇運動員遞聖火 天后獻唱

2024巴黎奧運首創不在體育場內舉辦開幕典禮，而是讓各國選手搭船經由賽納河抵達巴黎鐵塔對岸，充分展現法國特色和創意。（路透）

2024年巴黎奧運 會26日在塞納河上開幕，這是史上規模最大的開幕式，也是歷史上首次在開放式水域舉行的奧運開幕式。來自200國10500名運動員，將在巴黎競賽到8月11日。

巴黎是曾在1900年和1924年兩次舉辦奧運會。百年之後，奧運盛會重回巴黎。

可惜26日天公不作美，開幕過程中下雨不斷；開幕前甚至發生滋事分子有計畫的攻擊高鐵事件，延誤了部分運動員及旅客行程，所幸並無傷亡。

巴奧點燃聖火儀式成為全球焦點，籌備委員會把相關細節列為最高機密，讓人最驚喜的一幕，無疑是聖火傳遞過程中，法國傳奇足球名將席丹（Zinedine Zidane）交棒給西班牙網球巨星納達爾 （Rafael Nadal），兩人帶著笑容相擁，成為奧運史上經典之作。

巴黎奧運的聖火直到最後一刻揭曉，由法國柔道名將希內和田徑名將佩雷克共同點燃，再由氫氣球將聖火台帶上巴黎上空，將飄浮到奧運結束。（路透）

納達爾過去在法國網球公開賽奪下14座金杯，這次奧運可能是生涯最後一舞，最近很多球迷看到他在巴黎的身影，都以為是單純參加比賽，沒想到聖火傳遞成為巴奧的動人一幕。

開幕式由奧斯特里茲橋橋（Austerlitz Bridge）的水幕揭開序幕，施放法國國旗顏色藍白紅煙霧，配合奧運標語「更快、更高、更強」，首艘進場船隻為奧運發源地的希臘代表團。

各國家和地區的運動員乘坐遊船由東向西蜿蜒而行，途經巴黎聖母院、羅浮宮等地標建築，在45分鐘時間內完成約4哩(6公里)的航程，最終抵達艾菲爾鐵塔對岸的特羅卡德羅廣場。

聖火由法國柔道傳奇希內（Teddy Riner）和奧運田徑3金得主佩雷克（Marie-Jose Perec）共同點燃，聖火台再藉由氫氣球升空。國際奧委會主席巴赫在開幕式上致辭，法國總統馬克宏 宣布第33屆夏季奧運會開幕。

來自200餘個國家和地區及難民代表團的10500名運動員將參加32個大項45個分項329個小項的比賽，參賽運動員的男、女比例首次達到1:1。

今年表演活動也透過聖火傳遞方式穿插在各國代表團進場間，包括女神卡卡（Lady Gaga）、席琳狄翁（Celine Dion）。

本屆受矚目的掌旗官有美國代表隊的詹姆斯、中國隊馬龍、印度辛德胡等人，中華台北代表團掌旗官由羽球好手的戴資穎與霹靂舞選手孫振共同擔任。美國和中國仍是有望奪得最多獎牌的國家，地主國法國也被看好。